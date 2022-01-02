بورصة وشركات

انتخاب مجلس إدارة جديدة لـ«العقارية للبنوك الوطنية»

أول أيام العام الجديد
منى عبدالباري 12:50 م, الأحد, 2 يناير 22 12:50 م, الأحد, 2 يناير 22

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أسدلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الستار على معركة انتخابات مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، حيث اعتمدت الهيئة الجمعية العمومية للشركة والتي انتخبت مجلس إدارة جديد، بعد عزل المجلس السابق برئاسة هشام بلال، وعضوية محمد ابو زيد، وأحمد عمر، ومحمد عبدالحميد.

وعقدت الشركة أمس السبت أول أيام العام 2022 أول اجتماع لمجلس إدارتها الجديد، حيث تم انتخاب أيمن إبراهيم النحاس رئيسا للمجلس، وهشام إبراهيم النحاس نائبا لرئيس المجلس وعضوا منتدبا، ومحمد حمدي العيسوي عضوا منتدبا لشؤون الاستثمار ممثلا عن شركة الخديوي للإنشاء والتعمير.

وضم المجلس الجديد لشركة العقارية للبنوك الوطنية ايضا محمد إبراهيم النحاس، وتامر طنطاوي، ودينا حسن رفعت، ومحمد بدر محمد.

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وتعهد أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة بالعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة الشركة، وتحت مظلة الجهات الرقابية والتنظيمية، لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها وحل مشاكلها الموروثة والمتراكمة على مدار سنوات سابقة.

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بقلم منى عبدالباري

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