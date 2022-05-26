انتخاب عبد الحكيم محمود رئيسا للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم انتخاب د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بإقليم الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجمعية العمومية رقم 89 لمنظمة “OIE” التى عقدت اليوم.



ومن جانبه، هنأ السيد القصـير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، رئيس هيئة الخدمات البيطرية على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود الهيئة ووزارة الزراعة، في المشاركات الإيجابية بجميع الأنشطة ذات الطابع الدولي والقاري والإقليمي.



ومن جانبه، أعرب د عبد الحكيم محمود عن خالص شكر وتقديره لوزير الزراعة ونائبه لحرصهما على دعمه وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها التي تليق بها.



وأضاف أنه قد تم الترشيح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط رئيساً للمفوضية سالفة الذكر بإجماع الآراء باجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق17/5/2022.

وأضاف “محمود” أهمية اختياره رئيساً للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لمنطقة الشرق الأوسط. يسهم في دعم دور مصر الريادي في مجال الخدمات البيطرية على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والرفق بالحيوان ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن OIE وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة خاصة في إقليم الشرق الأوسط،



يشار إلى أنه يتم تقسيم الدول الأعضاء فى منظمة OIE طبقا للموقع الجغرافى إلى خمس أقاليم هى إقليم الشرق الوسط و إقليم أفريقيا و إقليم أوروبا و إقليم الأمريكتين و أخيرا إقليم أسيا والباسفيك. هذا وكان عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمستشار السابق بمنظمة الأغذية والزراعة FAO يشغل أيضا نائب رئيس مفوضية إقليم الشرق الوسط.