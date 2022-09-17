انتخاب طارق عبد المنعم ممثل «اتصال» في مجلس إدارة منظمة «WITSA» العالمية

أعلن اليوم السبت، عن انتخاب المهندس طارق عبد المنعم ممثل منظمة اتصال عضواً في مجلس إدارة المنظمة العالمية للإبداع والتكنولوجيا WITSA للدورة الرابعة علي التوالي وذلك خلال الفترة من 2022-2024 .

وجرت الانتخابات على هامش قمة المعلوماتية الذى عقد في مدينة بينانج في ماليزيا خلال الفترة من 12-14 سبتمبر الجاري.

ويأتي انتخاب “عبد المنعم” تتويجاً للعلاقة الوطيدة التي تربط اتصال بمنظمة الويتسا منذ عام 2004.

ومن جانب آخر، فقد أعلنت منظمة الويتسا عن جوائز قمة المعلوماتية السنوية والتي تقدمت لها أكثر من 500 شركة من 80 دولة في كافة مجالات التكنولوجيا، منها 9 شركات مصرية وجاءت شركتان مصريتان من أعضاء اتصال ضمن الفائزين .

فازت شركة “بيوبيزنس” المتخصصة في تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية بالمركز الثاني في مجال الصحة الرقمية عن منتجاتها أجهزة التنفس الصناعي وهو المشروع الذي استهدف تصميم جهاز تنفس صناعي سهل النقل، ويصلح للعمل فى كافة البيئات، سواء مستشفيات ميدانية، أو غرف عادية، أو رعاية مركزة، وكذلك يمكن استخدامه بالمنزل، ويدعم الجهاز كلا من العلاج بالأوكسوجين والتنفس اللاختراقى والتنفس الاختراقى، وبنفس المكونات الداخلية للجهاز مع الاهتمام بالجودة والكفاءة في التصميم، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدءًا من التصميم وحتي الإنتاج النهائي بأيدي وعقول مصرية 100%، وأصبح الجهاز متاحا اليوم في عدد كبير من المستشفيات في مصر والخارج.

كما تم أختيار أيضا شركة “IPMAGIX” لمنحها شهادة تقدير خاصة فى فئة الحلول الرقمية المبتكرة عن منتجها “متحف ماجيكس” MAGIX Museum” وهو التطبيق الذي يتيح مساعدة زائري المتاحف على اكتشاف المتحف وما به من كنوز أثرية خلال زيارتهم.

ويقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، كما يتيح أيضا آلية حجز التذاكر الخاصة بالمتحف كما تساعد خدمات التطبيق علي زيادة أعداد الزوار بما يحقق للمتحف زيادة إيراداته مع تنويع الجولات الفعلية والافتراضية والمادية من خلال نظام الملاحة الداخلية.

وتعتبر WITSA منظمة تضم في عضويتها منظمات واتحادات من أكثر من 80 دولة تمثل أكثرمن 90% من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، وتعد منظمة اتصال هي أحد أعضائها المؤسسين منذ عام 2004.