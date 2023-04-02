انتخاب حسن غانم لدورة جديدة رئيساً تنفيذياً لبنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان انتخاب حسن غانم لدورة جديدة كرئيساً تنفيذياً لبنك التعمير والإسكان لدورة جديدة من مارس 2023 و حتي مارس 2026 ، على خلفيه انتخابه بالجمعية العمومية العادية للبنك يوم الخميس االماضي

وذكر البنك في بيان اليوم أن حسن غانم تولى رئاسة مجلس الإدارة وعضواً منتدباً لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر2019، محققا خلال فترة وجيزة نحو تحقيق نمو استثنائي على كافة مستويات الأعمال، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية يسعى من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.

وأضاف البنك أن حسن غانم تبني نموذج أعمال يستهدف تعزيز أنشطة و خدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية .

وحقق بنك التعمير والاسكان صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه نهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.