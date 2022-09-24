انتخابات نادي تدريس جامعة بورسعيد تنطلق غدا بين 16 مرشحا

تستعد جامعة بورسعيد غدا الأحد، لإجراء انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتي يشارك فيها 16 مرشحا من كافة كليات الجامعة تقدموا للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي.

ومن المزمع اختيار 12 مرشحا من بين 16 مرشحا تقدموا للمنافسة على مقاعد العضوية فيما يتم اختيار مرشحين اثنين للهيئة المعاونة.

وتضم قائمة المرشحين الأستاذ الدكتور علاء الدين حامد مصطفى عميد كلية التربية الرياضية ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والأستاذة الدكتورة بسمة بدر الدين حسن عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة بورسعيد، ومدير المستشفى الجامعى، والأساتذة محمد سليمان، ومنى حمودة، وناهد عبد العظيم، وسهام شحاته، وحسام العربي، وتامر السعيد ، وعلى ابو المعاطى،

أنشئت جامعة بورسعيد العريقة مع قرار سيادة رئيس الجمهورية فى 24/2/2010 بتحويل فرع جامعة قناة السويس بمدينة بورسعيد الى جامعة مستقلة، تم ميلاد أولى كلياتها وهى كلية الهندسة عام 1975 حينما كانت تتبع لجامعة حلوان ثم أصبحت تتبع جامعة قناة السويس مع نشأة جامعة قناة السويس عام 1976 وتم انشاء المزيد من الكليات فى محافظة بورسعيد حتى بلغ عدد الكليات أربعة كليات مما دفع الى انشاء فرع بورسعيد لقناة السويس ببورسعيد عام 1998 ومع الاستمرار فى زيادة الكليات الى تسعة مؤسسات تعليمية جاء القرار الحكيم لسيادة رئيس الجمهورية بتكوين جامعة بورسعيد فى عام 2010،

ومن المخطط أن تقوم ادارة الجامعة باستمرار على زيادة كليات الجامعة لتصل حاليا الى ثلاثة عشر مؤسسة تعليمية وهى كلية الهندسة وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية العلوم و كلية التجارة وكلية التربية وكلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية وكلية تمريض وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية الحقوق وكلية الاداب وكلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات