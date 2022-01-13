انتخابات مجلس إدارة «جمعية التأمين التعاونى» 26 يناير الجارى

كشف مصطفى أبوالعزم، القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» انعقاد انتخابات مجلس إدراة الشركة يوم 26 يناير الجارى، تحت إشراف قضائى كامل نظرا لانتهاء مدة المجلس.

وقال أبو العزم إن ولاية مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الحالية تنتهى يوم 28 يناير الحالى، والتى بدأت فى نفس التاريخ من عام 2019 واستمرت 3 سنوات، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتضمن تمثيل المرأة بعضوتين على الأقل واثنين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وفقا لقانون 10 لسنة 1981.

ومن ناحيته، قال محمد رجب، مدير عام الشئون القانونية بـ«جمعية التعاونى»، إن الشركة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة حتى يوم 11 يناير الحالى، ويعلن المترشحون المقبولون مبدئيا بدون حد أقصى يوم 16 من ذات الشهر.

ومن المعروف أن الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات الجمعية المصرية للتامين التعاونى «cis» أعلنت فى عام 2019 حسم جميع مقاعد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية فى الدورة الماضية التى ستنتهى 28 يناير 2022.

وضمت قائمة المرشحين للانتخاب المرتقبة كل من مجدى عبدالله عبد الفتاح، ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات، وخالد جمال الدين عن البنك الأهلى، وأنور زكرى وسمير توفيق سلامة، ممثلين عن نفسيهما كأعضاء فنيين، علاوة على 7 آخرين هم: سليمان مصيلحى ورشاد محمد عبده، ويحيى العجمى، وأشرف شوقى ومحمد عبدالملك صالح وأحمد على أحمد حسن وحسام فتحى عبدالعزيز وهؤلاء مرشحون عن أنفسهم.

وعلى صعيد متصل، أكد مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى»، أن الشركة مستمرة فى جميع خططها ولن تؤثر الانتخابات على سير العمل، خاصة التحول الرقمى الذى بدأ بإطلاق الموقع الإلكترونى والحصول على التوقيع الإلكترونى وقريبا الإصدار الإلكترونى لبعض الوثائق التأمينية.

وأوضح أن الجمعية حققت 302 مليون جنيه أقساطًا تأمينية للعام المالى الماضى، فيما تستهدف 400 مليون بنهاية العام المالى الحالى.