انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح تنطلق غدا بمنافسة بين قائمتين

تنطلق غداً السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح والتى تشهد منافسة بين قائمتين هما أبناء مطروح والمستقبل بعد أن فشلت الجهود الراميةالإنهاء الأنتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الإدارة على غرار الدورة الحالية التى انتهت.

وتبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة مطروح لجنة واحدة فقط وبينما يبلغ عدد الناخبين ألفين و961 ناخبا ويكون مقر الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بمطروح.

وتشهد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح خلال الدورة الجديدة المقبلة الممتدة لأربع سنوات منافسة تشتد بين عدد 14 مرشحاً بعد انسحاب مرشحين من العملية الانتخابية.

وتشهد المعركة الانتخابية فى المنافسة على الفوز بـ 7 مقاعد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لدورة 2023 – 2027 تنافس بين 14 مرشحاً موزعين على قائمتين انتخابيتين.

وتضم القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه ، منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، أحمد محمد الدسوقى .

بينما تضم القائمة الثانية والتى تطلق على نفسها قائمة المستقبل 7 مرشحين وتضم كلاً من أنور يونس رحيم ، ربيع محمد يونس ، محروس أيوب محروس ، عصام ربيع محمد يونس ، ابراهيم رقيق ميمون ، ، محسن عدلى عبد الحميد مرسى ، عوام عبد الحكيم عثمان

ويشار إلى أن مصادر كانت قد وأوضحت لـ”المال” أن توجه المرشحين لإعداد قائمتين جاء بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء الأنتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الأدارة على غرار الدورة الحالية التى توشك على الأنتهاء.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن تشكيل القائمتين يأتى عقب تنازل وانسحاب مرشحين لصالح قائمة أبناء مطروح لعدم شق الصف هما صلاح الدين فايز حميدة، منصور جاب الله أحمد عبد السلام.