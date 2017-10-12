انتخابات اليونسكو.. 22 صوتًا لقطر و18 لمرشحتي مصر وفرنسا

نقلًا عن بوابة الأهرامانتهت الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب مدير عام المنظمة في العاصمة الفرنسية، منذ قليل، بحصول الرمشحة المصرية مشيرة خطاب على 18 صوتًا، وأودريه أزولاي (فرنسا) على 18 صوتًا، وحمد الكواري 22 (قطر)، فيما انسحبت لبنان والصين، قبيل بدء الجولة.&nb

نقلًا عن بوابة الأهرام

انتهت الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من انتخابات اليونسكو على منصب مدير عام المنظمة في العاصمة الفرنسية، منذ قليل، بحصول الرمشحة المصرية مشيرة خطاب على 18 صوتًا، وأودريه أزولاي (فرنسا) على 18 صوتًا، وحمد الكواري 22 (قطر)، فيما انسحبت لبنان والصين، قبيل بدء الجولة.





وقد انتهت الجولة الثالثة، أمس الأربعاء، بحصول مشيرة خطاب على 13 صوتًا، وحصلت أودريه أزولاي الفرنسية على 18 صوتًا، وحصل المرشح القطري على 18 صوتًا، وحصل كيان تاج الصيني على 5 أصوات، وحصلت فيرا خوري اللبنانية على 4 أصوات، فيما انسحب المرشح الفيتنامي قبيل الجولة الثالثة.

كما انتهت الجولة الثانية، الثلاثاء الماضي، بحصول مشيرة خطاب مرشحة مصر على 12 صوتًا، فيما حصلت أودريه أزولاى مرشحة فرنسا على 13 صوتًا، وحمد بن عبدالعزيز الكوارى مرشح قطر على 20 صوتًا، وحصل كيان تانج مرشح الصين على 5 أصوات، وفام سان شاو مرشح فيتنام على 5 أصوات، وفيرا خورى لاكويه لبنان على 3 أصوات.

وشهدت الجولة الأولى، الاثنين الماضي، حصول مرشحة مصر على 11 صوتًا، وفرنسا على 13 صوتًا، وقطر على 19 صوتًا، فيما حصل مرشح الصين على 5 أصوات، ومرشحة لبنان على 6 أصوات، ونال مرشح فيتنام صوتين. وكان مرشح أذربيجان قد انسحب من السباق قبيل بدء الجلسة الثانية بعد حصوله على صوتين في الجولة الأولى.