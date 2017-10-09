انتخابات النادي الأهلي 30 نوفمبر

المال- خاصقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود طاهر، فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، الإثنين، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر بمناسبة المولد النبوى الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.كما تقرر أن يتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الحالى ولمدة

المال- خاص

قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود طاهر، فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، الإثنين، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر بمناسبة المولد النبوى الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.

كما تقرر أن يتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الحالى ولمدة أسبوع ينتهى فى 21 من الشهر نفسه، وإعلان الدعوة للجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر.

وقال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذى للنادى، إن الأهلي سوف يرسل خطابًا رسميًا غدًا إلى اللجنة الأوليمبية لإخطارها بموعد عقد انتخابات مجلس الإدارة فى النادي.