انتخابات المصريين بالخارج ومقتل الطالبة مريم.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحىمقتل مريم الفتاة المصرية فى بريطانيا موضوع "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية استضاف برنامج "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً، الإعلامية الكبيرة فاطمة فؤاد والدكتور سعد زنط والكاتب الصحفي جمال زايدة، ويتطرق الحوار إلى قضية مقتل مريم الفتاة المصرية في بريطانيا

رحاب صبحى

مقتل مريم الفتاة المصرية فى بريطانيا موضوع “نادي العاصمة” على الفضائية المصرية

استضاف برنامج “نادي العاصمة” على الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً، الإعلامية الكبيرة فاطمة فؤاد والدكتور سعد زنط والكاتب الصحفي جمال زايدة، ويتطرق الحوار إلى قضية مقتل مريم الفتاة المصرية في بريطانيا وأثر التغييرات في البيت الأبيض على المنطقة وتصاعد الأزمة بين روسيا وبريطانيا وأمريكا.





والفقرة الثانية تدور حول كيفية مواجهة الشائعات وتزييف الحقائق من قوى الشر ضد مصر مع بدء الانتخابات الرئاسية المصرية. البرنامج تقديم نشأت الديهي وربم الشافعي ويرأس تحريره الكاتب الصحفي هشام زكريا وإخراج نجوي الشيمي.

تغطية لاستقبال كأس العالم بمصر على صدى البلد فى “مع شوبير”

يقدم الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه “مع شوبير”، تغطية خاصة من السادسة إلى العاشرة مساء على شاشة صدى البلد؛ بمناسبة الحدث الكبير استقبال كأس العالم بمصر الذى يصل القاهرة، صباح اليوم الخميس، في إطار الجولات الترويجية التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويقدم البرنامج تغطية خاصة منذ وصول الكأس على طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار، بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة 98.

وينقل البرنامج تغطية للحفل الفرعوني من تقديم النجم المصرى هانى رمزي لمراسم الاستقبال داخل المطار ، ومتابعة تواجد كأس العالم فى العديد من الأماكن الأخرى فى مصر

جيهان خليل فى “مع دودى” على النهار

يستضيف الإعلاميان دعاء صلاح وأحمد صلاح، الفنانة جيهان خليل، فى السادسة مساءً على قناة النهار فى برنامج “مع دودى”. وتتحدث جيهان عن دورها فى مسلسل أبواب الشك مع الفنان خالد سليم ولقاء الخميسى.

“مقعد أمام الشاشة” يناقش فيلم “الحقيقة اسمها سالم” على الثانية

تستضيف، اليوم، الناقدة علا الشافعى فى برنامجها “مقعد أمام الشاشة” على القناة الثانية فى العاشرة مساءً، الكاتبة الناقدة سحر الجمال، وذلك فى إعادة قراءة لفيلم “الحقيقة اسمها سالم”. يناقش البرنامج أحداث الفيلم وعرض رؤية تحليلية نقدية للعمل الفنى بشكل كامل.

أمناء الشرطة الذين أنقذوا طفلًا من الموت بأسيوط في “معكم” على سى بى سى

تنفرد الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها “معكم منى الشاذلى” على قناة سى بى سى، فى العاشرة مساءً، بأول ظهور لأمناء الشرطة الذين أنقذوا أحد الأطفال من الموت فى محافظ أسيوط بعد سقوطه من الدور الثالث بأحد العقارات، ويروى امناء الشرطة تفاصيل الواقعة وكيف نجحوا فى الحفاظ على حياة الطفل.

تسهيلات وزارة الهجرة للمصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية موضوع “مصر النهاردة” على الأولى

تكشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن آخر تطورات قضية الطالبة المصرية مريم التي توفيت نتيجة الاعتداء عليها في لندن، خلال حوارها مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج “مصر النهارده”، على شاشة القناة الأولى في العاشرة ونصف مساءً.

كما تتحدث الوزيرة في حوار خاص عن التسهيلات التي قدمتها الوزارة للمصريين في الخارج لضمان مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وماذا فعلت الوزارة لمواجهة محاولات الإخوان لإفساد الانتخابات، وكيف يصوت المصريون في قطر وسوريا والعراق وغيرها من الملفات.