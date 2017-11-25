انتخابات الصيد.. إغماءات وحالات وفاة

متابعات:شهدت انتخابات، نادي الصيد، السبت، وفاة اثنين من أعضاء الجمعية العمومية بعد تعرضهما بحالة إغماء خلال تواجدهما في السرادق الانتخابي، قبل أن يؤكد الأطباء الحاضرين وفاتهما.وتنافس في انتخابات نادي الصيد 63 مرشحا بعد استبعاد عمرو السعيد، حيث يحق لكل عضو، اختيار رئيس ونائب للرئيس وأمين صن

متابعات:





شهدت انتخابات، نادي الصيد، السبت، وفاة اثنين من أعضاء الجمعية العمومية بعد تعرضهما بحالة إغماء خلال تواجدهما في السرادق الانتخابي، قبل أن يؤكد الأطباء الحاضرين وفاتهما.

وتنافس في انتخابات نادي الصيد 63 مرشحا بعد استبعاد عمرو السعيد، حيث يحق لكل عضو، اختيار رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق، و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن.

وتنافس على الرئاسة 6 مرشحين، هم أحمد بغدادي وأشرف خلاف وشريف جبر ومحسن طنطاوي وعبدالله غراب وهاني الناظر، فيما تنافس على منصب النائب كل من أيمن نبيل وسيد مخلوف ومحمد همام وهاني الهاشمي.

وعلى منصب أمين الصندق، يتنافس 5 مرشحين هم إيهاب حشيش وتامر الشابوري وحسام جودت ومحمود النواصرة ومصطفى عثمان أبودنيا.

فيما تنافس على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن 33 مرشحا وتنافس على منصب العضوية تحت السن 15 مرشحًا.