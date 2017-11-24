انتخابات الزمالك.. مرتضى منصور يتفوق في فرز اللجنة 99

متابعات:أنهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عملية فرز الأصوات في اللجنة رقم 99، وأسفرت عن تفوق المستشار مرتضى منصور على منافسه أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس.كانت قد بدأت عمليات فرز أصوات الناخبين، استعدادا لإعلان نتيجة الانتخابات التي ستقدم مجلس إدارة جديد للزمالك، يقو

متابعات:

أنهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عملية فرز الأصوات في اللجنة رقم 99، وأسفرت عن تفوق المستشار مرتضى منصور على منافسه أحمد سليمان المرشح على منصب الرئيس.





كانت قد بدأت عمليات فرز أصوات الناخبين، استعدادا لإعلان نتيجة الانتخابات التي ستقدم مجلس إدارة جديد للزمالك، يقود النادي في الأربع سنوات القادمة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك قد رفضت بدء عمليات فرز الأصوات، بسبب تواجد عدد كبير من الناخبين وأعضاء النادي داخل مقر الخيمة الانتخابية في أعقاب انتهاء عملية التصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الذين حضروا انتخابات النادي على يومين، بلغ 43 ألفا و600 عضو.

ومن المقرر أن تستمر عمليات فرز الأصوات خلال الساعات القادمة، نظرا لإقبال عدد كبير من أعضاء الزمالك على المشاركة في انتخابات النادي الأبيض التي أقيمت يومي الخميس والجمعة.

جدير بالذكر أن الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي السابق، يتنافسان على مقعد رئيس الزمالك.