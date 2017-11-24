انتخابات الزمالك.. اللجنة المشرفة تعلن عدد الناخبين فى الجمعية العمومية

متابعات:أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 43600 عضو فى الجمعية العمومية على مدار يومين، وبدأت عملية فرز الأصوات فى الزمالك بعد غلق باب التسجيل والتصويت وإحضار صناديق اليوم الأول. ويتنافس على مقعد رئيس النادى مرتضى منصور الرئيس الأخير للنادى، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة

متابعات:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 43600 عضو فى الجمعية العمومية على مدار يومين، وبدأت عملية فرز الأصوات فى الزمالك بعد غلق باب التسجيل والتصويت وإحضار صناديق اليوم الأول.

ويتنافس على مقعد رئيس النادى مرتضى منصور الرئيس الأخير للنادى، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق، ويتنافس على منصب نائب الرئيس كل من هانى العتال أحمد مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم وخالد جبر، وأشرف السكرى، ومصطفى بدوي.

وتنحصر المنافسة فى منصب أمين الصندوق على حازم ياسين الذى يتواجد بقائمة مرتضى منصور، وسيف العمارى الذى يتواجد بقائمة أحمد سليمان، بعد اعتذار على السيسى عن استكمال المنافسة.

ويتنافس على العضوية 30 مرشحا هم: مصطفى عبد الخالق ومحمد أبو العلا، وعبد الله جورج وحسين السمرى وماجد قيشو والحسينى سمير وسامح سونى ومريم عصمت وبدوى السيد نجيلة، وهشام يكن وحسن شاكر وتامر التونسى وغادة عادل كرارة وأحمد عبد الغنى وعمر جلال هريدى، ومحمد محمود زايد، وآمال زوال وهانى زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار ومحمد رحمى، ورجب رواش وحمادة أنور ورجب هلال حميدة، وشريف منير حسن ومحمد على شرف، ومعتز هشام صلاح الدين وأحمد عبد الله ولؤى دعبس.