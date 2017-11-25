انتخابات الزمالك.. أحمد جلال الأعلى في عدد الأصوات وجورج الأقل

علي المصري:انتهي انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، باستمرار مرتضي منصور رئيسا للقلعة البيضاء، بعدما حصل علي 26544 صوتا، مقابل 16094 لأحمد سليمان منافسه علي مقعد الرئاسة.وفاز بمقعد نائبا الرئيس، أحمد جلال إبراهيم بحصده لـ27906 صوتت وهو أعلي عدد في الانتخابات الحالية، مقابل 22167 لهاني العتا

علي المصري:

انتهي انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، باستمرار مرتضي منصور رئيسا للقلعة البيضاء، بعدما حصل علي 26544 صوتا، مقابل 16094 لأحمد سليمان منافسه علي مقعد الرئاسة.

وفاز بمقعد نائبا الرئيس، أحمد جلال إبراهيم بحصده لـ27906 صوتت وهو أعلي عدد في الانتخابات الحالية، مقابل 22167 لهاني العتال، الذي تفوق علي أحمد مرتضي منصور صاحب الـ18353 صوتا.

واقتنص حازم ياسين مقعد أمين الصندوق، بحصوله علي 22467 صوتا، متفوقا علي سيف العماري الذي حصل علي 18059 صوتا.

وفي مقاعد العضوية، حصل هاني زادة علي 20189 صوتا، وعلاء مقلد علي 16860 صوتا، وإسماعيل يوسف علي 22008 أصوات “الأعلي في العضوية”، وشريفة الفار علي 15645، فيما كان عبد الله جورج صاحب أقل عدد من الأصوات في الانتخابات الحالية، بحصوله علي 12621 صوتا.