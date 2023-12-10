انتخابات الرئاسة 2024.. إقبال كثيف على التصويت في أول يوم

توجه ملايين المصريين صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أجواء انتخابية ملائمة، وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لإدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات.

بوابة«المال نبوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن ملامح اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 والتي تشهد إقبالا كثيفا على التصويت في مراكز الاقتراع..

انتخابات الرئاسة 2024.. إعلان النتائج في 18 ديسمبر

بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر، ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

انتخابات الرئاسة 2024.. صحف الخارج عن اليوم الأول للتصويت

تتابع وسائل الإعلام في الخارج اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 وحجم الحشود الذي تشهده مقار اللجان، وخرجت الإشادات عن اليوم الأول منذ قليل في بعض وسائل الإعلام عن مدى التنظيم والأمان.

إشادات باليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024

وفق الهيئة العامة للاستعلامات فإن التغطية الصحفية والإعلامية لوسائل إعلام الخارج كانت مهنية، وأغلب التقارير التي نُشرت كان معلوماتية عن عدد المشاركين ومعلومات عن المرشحين.

كان التناول للأحداث موضوعي وفق الهيئة، وضربت مثال برويترز حيث قالت فيها أنه بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر، أما CNN قالت في تقرير لها أن هناك توافد على صناديق الاقتراع مع بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

أما راديو صوت ألمانيا ووكالة الأنباء الألمانية، ركزوا في تغطيتهم على قطاع غزة والانتخابات الرئاسية في مصر تحت عناوين: «المصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة، والمصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة».

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وفد منظمات دولية يتفقد عدة لجان انتخابية لمتابعة سير عملية التصويت

حرصت وفود عدد من المنظمات الدولية على متابعة عمليات الاقتراع فى أول أيام الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وتفقد قبل قليل وفد من السفارة الصينية مقار لجان انتخابية فى العديد من المناطق داخل محافظتى القاهرة والجيزة، بالتزامن مع وجود أعداد كبيرة من الناخبين فى محيط اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستوري والسياسي الأرفع والأهم.

لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

شهد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024 لقطات طريفة عند إدلاء المصريين بأصواتهم من خلال ظهورهم بملابس مختلفة، من أجل تشجيع وحث المواطنين على النزول والمشاركة في عملية الاقتراع.

وشهدت دائرة منشأة القناطر في الجيزة ظهور عروسين بملابس الزفاف وهما يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول منها، إلى جانب احتفالات من قبل الناخبين بهم وبالعرس الانتخابي.

وانضم مواطنون من مدارس أخرى للمشاركة في عملية الترحيب بالعروسين وسط حفل الزفاف والزفة البلدي، بجانب تشغيل الأغاني للاحتفال بالعروسين وكذلك بالانتخابات المصرية.

ملابس الإحرام في انتخابات الرئاسة 2024



ومن المواقف الطريفة التي شهدتها لجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول مع توافد المواطنين على اللجان من أجل الاقتراع، ظهور رجل يقوم بالإدلاء بصوته وهو يرتدي ملابس الإحرام.

وظهر الرجل بملابس الإحرام البيضاء من أجل الإدلاء بصوته وكذلك حث المواطنين على النزول والمشاركة واختيار الرئيس القادم، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين والناخبين أمام مقر لجنته.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.