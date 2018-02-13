انتخابات الرئاسة تدفع البرلمان لإنجاز تعديلات قانوني سوق المال وحماية المستهلك

ياسمين فوازيدرج مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه عقب مناقشات مطولة اجرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية استمرت حتى العاشرة مساء أم



ياسمين فواز

يدرج مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992تمهيدا لمناقشته والموافقة عليه عقب مناقشات مطولة اجرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع رئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية استمرت حتى العاشرة مساء أمس الإثنين.

ووفقا للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لادراجة فى جلسة اليوم ، إضافة إلى مشروع قانون حماية المستهلك.

وأضاف الشريف أن البرلمان حريص على مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون سوق المال لكونه من القوانين الهامة ، التى يحرص على الانتهاء منها قبل رفع الجلسات العامة بسبب الانتخابات الرئاسية ، متوقعا أن يتم اقرار القانون في جلسة اليوم إلى جانب الموافقة المبدئية على مشروع قانون حماية المستهلك على أن يكون التصويت النهائي فى أول جلسة عامة قادمة عقب الانتخابات الرئاسية.

من جانبها ، اعربت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية اندهاشها من ادراج القانون في جلسة اليوم رغم عدم وجوده على أجندة اعمال الجلسة ، مؤكدة ان اعضاء اللجنة تفاجئوا بذلك.

وكانت قد نشبت حالة من الخلاف بين محسن عادل نائب رئيس البورصة ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويعود الخلاف لمطالبة عادل بإعادة المداولة فى نص المادة رقم 24 من القانون، والتى تُحدد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات، حيث كانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها أمس، خفض تلك الرسوم إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للسندات و250 ألف جنيه بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.

ووصلت حدة الخلافات الي انسحاب نائب رئيس البورصة المصرية، من الاجتماع بعدما شكك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الأرقام التى ذكرها عن الأرباح التى حققتها البورصة خلال العام الماضى، حيث قال عمران “لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية”، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة “نتمنى ألا تستقيل” وغادر الاجتماع بعدها.

وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قال أنه فى 30 يونيو من العام الماضى، حققت البورصة فائض 103 ملايين جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليون مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.

وطالب نائب رئيس البورصة محسن عادل برفعها إلى 500 ألف جنيه مرة أخرى، الأمر الذى لم يلقى قبولا لدى رئيس هيئة الرقابة المالية، مبررا رفضه لهذا المقترح بأن هناك أعباءً أخرى سيتم فرضها على الشركات المُقيدة بالبورصة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات، والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.

كما لفت أيضا إلى أن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017، مؤكدا أن البورصة مكان لا يهدف للربح.

وأضاف عمران فى رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، والذى طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف، “لو الظروف المالية تحتم أن تكون مليون سنجعلها مليون لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات”.

وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة فى نهاية القانون.

كما شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية خلافا آخر بين بعض النواب من ناحية وممثلو هيئة الرقابة المالية وعدد آخر من النواب من ناحية أخرى، حيث سجل النائب هانى نجيب عضو اللجنة اعتراضه على تضمين بعض مواد القانون عقوبات بالحبس فى بعض المخالفات، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مخالفات تُجارية أو اقتصادية.

وهو ما رد عليه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ليؤكد أن تلك العقوبة ليست جديدة إنما كان منصوص عليها بالقانون القائم وأن التعديل تضمن فقط تغليظ العقوبة المادية، لافتا إلى أنه من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارق بين التلاعب والمخالفة، وأن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.

وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر مليار جنيه، لافتا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح أو ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر.

ونص مشروع القانون في مادته 64 التي أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر – أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة. كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.