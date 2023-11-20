انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. موعد الاستحقاق في الداخل والخارج

تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024 للمصريين الذين لديهم حق في الادلاء بأصواتهم خارج مصر خلال الـ 3 أيام من الفترة 1 و2 و3 ديسمبر 2023 حيث يتم التصويت في مقرات السفارات المصرية بكافة دول العالم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء طوال فترة التصويت.

بوابة«المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024..

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مكان اللجان الانتخابية

استحوذ موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 على اهتمام المصريين وبات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية مع اطلاق الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة مكان اللجان الانتخابية وتصويت كل مواطن له حق الانتخاب وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

وتنطلق عملية التصويت في الداخل خلال الفترة من يوم 10 و11 و12 ديسمير 2023 لمدة 3 أيام حيث تستقبل اللجان الانتخابية المواطنين الذين لهم حق من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء في كافة محافظات الجمهورية حيث تتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لجدول انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

المرشحون للانتخابات الرئاسية في مصر رسميا

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 4 مرشحين فقط استوفوا كافة الشروط التي يجب أن تكون في الراغب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع ان تنطلق خلال الشهر المقبل في الداخل والخارج وهم:-

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس.

عبد السند حسن محمد يمانة وشهرته عبد السند يمانة رمز نخلة.

حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز سلم.

وقد تم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وفقا للجريدة الرسمية في عددها 56 (تابع) القرار رقم 28 لسنة 2023 بناء على قرار اللجنة الوطنية للانتخابات.

موعد نتيجة إعلان الانتخابات الرئاسية 2024

يتم الإعلان عن نتيجة إعلان الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 18 ديسمبر 2023 عقب الانتهاء من فرزع اللجان الفرعية واللجان الكلية وتجميع كافة الأصوات لكل مرشح حيث يتم الإعلان من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض المصرية.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والجدول الزمني التفصيلي لعملية الاقتراع خارج مصر وداخلها حيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في السفارات والقنصليات المصرية وداخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

وفي حالة إجراء جولة إعادة للانتخابات ستكون في خارج مصر أيام 5 و6 و7 يناير 2024 فيما تجرى جولة الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2024 حيث تفتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء في كافة محافظات الجمهورية طوال فترة التصويت التي تم إعلانها.