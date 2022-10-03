«انتحل صفة ضابط لاختراق الحسابات».. ضبط المتهم بابتزاز فتيات عبر «سوشيال ميديا»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص ارتكب وقائع تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتحال صفة ضابط، وذلك ضمن مواصلة أجهزة وزارة الداخلية للتصدى الحاسم للجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغًا من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور- بتضررها من مستخدم هاتف “محدد” لارسال رسائل لها على هاتفها المحمول عبر تطبيق “واتس آب”، منتحلًا صفة ضابط بقصد ابتزازها للتعرف عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب -مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية ، أمكن استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأقر باستخدام طرق احتيالية تمثلت في إنشاء حساب وهمي باسم فتاة على موقع “فيس بوك”، ينشر من خلاله منشورات على مجموعات تتضمن إعلانات على وظائف بمجال التدريس.

وعقب إرسال الفتيات والسيدات من راغبي العمل بهذا المجال، كافة بياناتهن له يخترق حسابات المجني عليهن ويبتزهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.