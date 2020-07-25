انتحلوا صفة موظفين.. ضبط عصابة نصب بقناع تخصيص الوحدات السكنية

كشفت الأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابي تقوده سيدة لها معلومات جنائية، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين وإيهامهم بالقدرة على تخصيص الوحدات السكنية لهم، بعد انتحال صفة موظفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد العصابة وهما: عامل، سيدة لها معلومات جنائية.

وأكدت التحريات أن نشاط التشكيل العصابية في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الهيئات.

وأضافت أن المتهمان استولا على مبالغ مالية من الضحايا، بعد إيهامهم بقدرتهما على تخصيص الوحدات السكنية.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على كارنية منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم، كارنية آخر منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة.

ووجدت 12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 صور بطاقات رقم قومي خاصة بالمجني عليهم “جميعهم مزورين”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث نصب بذات الأسلوب في النصب على المواطنين.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالنصب عليهم، وأشاروا إلى عدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.