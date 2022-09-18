«انتحلت صفة رجل بالاشتراك مع والدتها».. ضبط سيدة متهمة بابتزاز الفتيات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تستخدمها في ابتزاز الفتيات ونشر أخبار كاذبة بعدما انتحلت صفة رجل.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، ونشر القائم عليها وترويج أخبارًا كاذبة.

وبالفحص حددت القائمة على إدارة الحساب المشار إليه، وتبين أنها -مقيمة بمنطقة 15 مايو في محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وأقرت بإدارتها للصفحة المشار إليها باسم وهمي والإدعاء كونها “رجل”، والاتصال بالفتيات وتسجيل مكالمات ومقاطع فيديو لهن، واستغلالها في ابتزازهن.

وأمكن ضبط والدتها لعلمها بنشاط كريمتها، والاستدلال على 2 من المجني عليهن، واتهما المذكورة بابتزازهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.