انتحلت إحداهما صفة شرطة.. ضبط عصابتي لسرقة المواطنين وبطاريات أبراج المحمول

ضبطت أجهزة الأمن، تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المواطنين، وبطاريات أبراج تقوية شبكات المحمول بإجمالي 10 لصوص، بمحافظتي الوادي الجديد والقاهرة، كما أحبطت ترويج 10 آلاف جنيه مزورة.

سرقة 98 بطارية من أبراج المحمول

كشفت تفاصيل القضية الأولى، بلاغًا تلقاه مركز شرطة باريس بمديرية أمن الوادي الجديد، عن سرقة 98 بطارية “طاقة شمسية”، الخاصين ببرجي تقوية لإحدى شركات الاتصالات.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالوادي الجديد، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، وهم: “تاجر خردة، 5 عاطلين، بائعيّن جائليًن، مُقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، جميعهم لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وضبطهم أثناء استقلالهم سيارتين نقل وبحوزتهم سلاح ناري “فرد رصاص”، وعدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة.

اعترافات عصابة من 8 أشخاص

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول “تاجر الخردة”، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات بطاريات الطاقة الشمسية بأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة باريس مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم السلاح الناري لحمايتهم.

وأرشدوا عن 4 بطاريات من المستولي عليهم، وأضافوا بنقل باقي المسروقات إلى مخزن خاص بزعيم التشكيل بمدينة إسنا بالأقصر، وجارٍ ضبط باقي المسروقات.

انتحال صفة رجال شرطة لاستيقاف المواطنين وسرقتهم

وفي القاهرة، سقطت عصابة استيقاف المواطنين بعد انتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح.

عصابة سرقة المواطنين

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، وبحوزتهما طبنجة صوت، مبلغ مالي، أثناء استيقاف وتفتيش اثنين من المواطنين، والاستيلاء منهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب ايهامهما بأنهما رجال شرطة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد انتحال صفة رجل شرطة.

إحباط ترويج عملات مزورة

وأيضًا تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق توك توك، وعاطل -مقيمان بمحافظة القليوبية-أثناء استقلالهما مركبة “توك توك” ملك الأول بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما 100 ورقة مالية فئة 100 جنيه، بإجمالي مبلغ 10000 جنيه (مقلدين).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائهما. عملات مزورة

وأضافا أنهما تحصلا على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، مشيرين إلى أنهما لا يمكنهما الإرشاد عنه مقابل 600 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

على جانب آخر، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا إتجار غير المشروع في النقد، تحويل أموال، نصب سفريات، تزوير أوراق، تزوير تأشيرات، مُتهم فيها 14 شخصًا، بقيمة مستندية أكثر من مليوني جنيه.