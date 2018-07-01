انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة ماري جرجس

المال- خاصفوجئ قائد القطار رقم 124 أثناء دخوله محطة مارى جرجس بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان ، بالقاء إحدى الفتيات بنفسها أمام القطار مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.وتم فخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى ، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق. وا

المال- خاص

فوجئ قائد القطار رقم 124 أثناء دخوله محطة مارى جرجس بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان ، بالقاء إحدى الفتيات بنفسها أمام القطار مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.

وتم فخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى ، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 5 دقائق.

وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الانفاق لمحطة مارى جرجس لمعاينة الحادث

وتبين أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أى مستندات تدل على هويتها وتم عمل محضر بالواقعة ويجرى حاليا التحقيق في الحادث بمعرفة النيابة العامة .