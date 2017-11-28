انتحار جنرال صيني شنقا بسبب حملة تطهير ضد الفساد

خالد بدر الدين:نشرت وكالة شينخوا نيوز الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء، ،ن الجنرال زانج يانج (66 عاما) انتحر شنقا فى منزله بمدينة بكين بعد أن واجه تحقيقات بتهم فساد ضمن حملة التطهير التى يشنها الرئيس تشى جينبينج على أصحاب المناصب الرفيعة فى الحكومة والجيش منذ 5 سنوات وحتى الآن.وكان زانج يانج رئيس

خالد بدر الدين:

نشرت وكالة شينخوا نيوز الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء، ،ن الجنرال زانج يانج (66 عاما) انتحر شنقا فى منزله بمدينة بكين بعد أن واجه تحقيقات بتهم فساد ضمن حملة التطهير التى يشنها الرئيس تشى جينبينج على أصحاب المناصب الرفيعة فى الحكومة والجيش منذ 5 سنوات وحتى الآن.

وكان زانج يانج رئيس الشئون السياسية ضمن اثنين من كبار اللجنة العسكرية المركزية الذين اختفوا منذ أغسطس الماضى، وسط تحقيات فساد أمر بها الرئيس تشى لتغيير قيادة الجيش الذى يضم حوالى مليونى ضابط والتى انتشر فيها الفساد والرشوة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن صحيفة ديلى ارمى ليبريشن الشعبية المتحدثة الرسمية للجيش الصينى انتقدت اليوم وفاة زانج يانج وانتحاره خوفا من العقاب بسبب التخطيط للانقلاب على القيادة و أنه ليس من اللائق أن ينهى الجنرال – الذى كان من النخبة القوية – حياته بهذه الطريقة المخجلة التى تجلب العار على حياته العسكرية.

وتبين هذه الحادثة استمرار الضغوط على النخبة الحاكمة فى الصين مع دخول حملة الرئيس تشى لمكافحة الفساد عامها السادس بالرغم من التحقيق مع أكثر من 1.5 مليون ضابط وموظف حكومى منذ عام 2013 وإعلان الحكومة عن انتحار العديد من الشخصيات الهامة خلال السنوات الماضية لدرجة أنها قامت أيضا بالتحقيق فى ظاهرة الانتحار بين المتهمين منذ عام 2015.

وساعدت حملة التطهير على التخلص من مصادر المعرضة المحتملة للرئيس تشى أثناء أكبر هجوم على قيادة جيش التحرير الشعبى منذ 60 عاما لدرجة أن تشى تعهد الشهر الماضى خلال مؤتمر الحزب الحكومى الذى يجتمع كل 5 سنوات أن ينهى وجود قوات عسكرية على مستوى عالمى يمكنها أن تحارب وتفوز فى الحروب على جميع الجبهات بحلول عام 2050.

وكان تشى الذى وصل إلى نفس الدرجة العالية التى كان يحظى بها الرئيس الراحل ماوتسى وافق على تقليص عدد لجنة الجيش من 11 إلى 7 جنرالات منهم 4 قام تشى بترقيتهم.

وجرت تحقيقات مع زانج يانج بعد ظهور علاقات غير محددة بينه وبين جوو بوكسيونج و شو كايهو النائبين السابقين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية المتهم فيها كبار أعضائها بالتخطيط للانقلاب ضد القيادة وتم الحكم العام الماضى بالسجن مدى الحياة على جوو بوكسيونج بينما توفى شو كايهو بالسرطان عام 2015 أثناء انتظاره لمحاكمة عسكرية.