«ام جي ZS» تتصدر مبيعات السيارات «الكروس أوفر» خلال يناير وفبراير (جراف)

بعد تمكنها من بيع 941 مركبة

تصدر طراز «ام جي ZS» قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فئة “الكروس أوفر” في السوق المحلية، مستحوذة على حصة سوقية 61% بعد أن تمكنت من بيع 941 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 1542 وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «اميك».

وجاء طراز أوبل “كروس لاند” في المرتبة الثانية بقائمة السيارات الرياضية “الكروس أوفر” الأكثر مبيعًا، بحصة سوقية 9.9% مسجلة بيع 152 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الألمانية «أوبل» أفصجت مجددًا عن حجم مبيعاتها في السوق المحلية بعد غياب استمر منذ فبراير من العام الماضي، كما انضمت ماركة «ام جي» الصينية لأول مرة لقائمة العلامات التجارية المدرجة في التقرير الشهري لنتائج أعمال قطاع السيارات «أميك» في فبراير الماضي.

واقتنصت فورد “إيكو سبورت” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 7.4% بعد أن استطاعت بيع 114 سيارة، تبعتها «جيب رينيجيتد» في المركز الرابع بحصة بلغت 6.3% بواقع 97 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

واحتلت «بيجو 2008» المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 4.7% محققة بيع 73 سيارة، تبعتها «هيونداي كريتا» في المركز السادس بصحة بلغت 4.1% بإجمالي بيع 63 سيارة.

وحصد طراز فيات “500X” المرتبة السابعة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 3.2% مسجلة بيع 50 سيارة، تلتها «سيتروين C3» في المركز الثامن بحصة بلغت 3% محققة بيع 46 سيارة.

وظهرت «هوندا HRV» فى المرتبة التاسعة في قائمة مبيعات السيارات الرياضية المنتمية لفئة “الكروس أوفر”، مستحوذة على حصة سوقية 0.3% محققة بيع 5 سيارات.

ثم جاءت هيونداي “كونا” في المركز العاشر بحصة بلغت 0.1% بإجمالي بيع سيارة واحدة فقط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

يشار إلى أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعًا بنسبة 105%، لتصل إلى 22.3 ألف مركبة خلال فبراير، مفارنة ببيع 10.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة السيارات الرياضية فئة “الكروس أوفر” الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: