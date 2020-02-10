«اميرالد» تعتزم زيادة رأسمالها بـ125 مليون جنيه عقب الطرح بالبورصة

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي بشركة المصريين العقارية، المالكة لشركة اميرالد للتطوير العقاري بنسبة 50%، أن الأخيرة تعتزم زيادة رأسمالها بقيمة 125 مليون جنيه ليصل إلى 375 مليون جنيه.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر صحفي يُعقد حاليًّا للإعلان عن تفاصيل طرح 28% من أسهم “اميرالد”، أن زيادة رأسمال الشركة سيتم عبر توزيع نصف سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت نشرة طرح نحو 28% من أسهم شركة اميرالد للاستثمار العقارى فى البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، كما وافقت على بدء تلقّي طلبات المشاركة فى الاكتتاب، يوم الأربعاء المقبل.

كانت «المال» قد كشفت، منتصف ديسمبر الماضى، عن اعتزام “اميرالد” طرح نحو 28% من أسهمها بالبورصة، ثم نالت موافقة على قيد أسهمها برأسمال 250 مليون جنيه، موزعًا على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وصرح هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للاستثمار العقارى التى تمتلك 50% من “إميرالد”، لـ”المال” منذ أيام، بأن الهيئة وافقت على فتح باب الاكتتاب العام والخاص فى طرح نحو 70 مليون سهم تمثل 28% من الأسهم، بداية من الأربعاء المقبل 12 فبراير الحالى، بسعر 2.89 جنيه للسهم.

وأضاف، لـ«المال»، أن الأسهم سيتم تقسيمها إلى 95% للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 192.18 مليون جنيه، و5% للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم بقيمة مستهدفة 10.11 مليون جنيه.

وأوضح أن ملكية اميرالد للاستثمار العقارى موزعة مناصفة بين شركة أمواج العقارية، والمصريين للإسكان، وسيتم عبر الطرح بيع 14% من حصة كلا المساهمين، مشيرًا إلى أن “إميرالد” ستقدم نموذجًا للطرح القائم على أصول ذات قيمة سوقية تفوق المليار جنيه، تشمل امتلاكها مركزًا تجاريًّا بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقدر مساحة أراضيها التجارية بنحو 40 ألف متر.

أحمد علي- منى عبد الباري