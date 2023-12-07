امريكانا ترفع أسعار الفول واللانشون والمشروم في الأسواق (مستند)

شهدت أسعار امريكانا ارتفاعات جديدة مطلع الشهر الجاري في الأسواق بكافة المحافظات والتى تضم منتجات الفول بكافة أنواعه واللانشون والمشروم وغيرها.
وعلمت المال من حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بأتحاد الغرف التجارية ، أن الارتفاعات في أسعار امريكانا الجديدة تم تطبيقها بالفعل في السوق المحلية بداية من الأسبوع الجاري وتم اخطار كافة التجار والوكلاء بها .
وحصلت المال على القائمة الكاملة بالزيادات الجديدة في أسعار أمريكانا والتى سجلت كالتالي : –
وبلغ سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيه بزيادة جنيهان
أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيه بزيادة بنفس القيمة
أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيه.
أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جرامًا بسعر 30.32 جنيه بزيادة حوالي 3 جنيهات
أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيه بزيادة جنيهان
أسعار لانشون أمريكانا جملة بعد الإرتفاع
سجل سعر لانشون أمريكانا دجاج وزن 200 جرام بسعر 26.46 جنيه.
وبلغ أسعار لانشون أمريكانا دجاج وزن 340 جرامًا بسعر 36.88 جنيه.
ووصل سعر لانشون لحم وزن 340 جرامًا بسعر 41.46 جنيه.
فيما تحركت أيضًا أسعار مشروم أمريكانا جملة بعد الزيادة وهي كالتالي :-
أمريكانا مشروم كامل وزن 400 جرام بسعر 41.56 جنيه.
أمريكانا مشروم كامل وزن 800 جرام بسعر 82.33 جنيه.
أمريكانا مشروم قطع وزن 400 جرام بسعر 36.22 جنيه.
أمريكانا مشروم قطع وزن 800 جرام بسعر 73.23 جنيه.