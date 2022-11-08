«امتّن لتلبية السيسي احتياجات بلاده».. مدبولي يلتقي نظيره اللبناني على هامش «COP27»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم ، نجيب ميقاتى، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة التى توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان الشقيق، لاسيما بهذه الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد.

وأكد أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان الشقيق.

ومن جانبه، توجه ميقاتي بالتهنئة للدولة المصرية على استضافتها المتميزة لفعاليات مؤتمر المناخ، متمنيا أن يتوصل المجتمعون إلى نتائج تخدم أهداف البشرية فى وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وأعرب رئيس الوزراء اللبنانى عن امتنان بلاده لسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالب واحتياجات لبنان من المستلزمات الطبية، قائلاً: الرئيس السيسي يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا.

وفى ختام المقابلة، أعرب ميقاتي عن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها بدوام التنمية والاستقرار.