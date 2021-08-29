اقتصاد وأسواق

«امتنان» تستهدف افتتاح 25 فرعا بالسعودية بالتعاون مع «كنوز الحكمة»

أحمد فاروق: مصر تصدر 3 آلاف طن عسل للسعودية
محمد ريحان 1:25 م, الأحد, 29 أغسطس 21 1:25 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت شركة امتنان للأغذية الصحية والوظيفية بروتوكول تعاون مع شركة كنوز الحكمة السعودية، لتصدير منتجات امتنان وتوزيعها في السوق السعودية.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد فاروق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة امتنان، والدكتور محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة عن الحانب السعودي.

ووفقا للبروتوكول يتم تدشين عدد 25 فرعا من فروع امتنان في السوق السعودية، وتصدير أكثر من 100 منتج عالي الجودة من منتجات الشركة إلي السوق السعودية، يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل، والشاي ، والتوابل. 

صرح الدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة امتنان، أن عقد الشراكة الذي يتم توقيعه بين الشركتين يأتى في إطار ثقة المستهلك السعودى في منتجات شركة امتنان المصرية التي سبق أن نالت ثقة المستهلكين في العديد من دول العالم منها الأسواق الإماراتية والأسواق الهولندية والصينية والبحرينية والكويتية والأمريكية وغيرها.

قال إن امتنان علامة مصرية مقرها القاهرة، متخصصة في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية والصحية وبدأت كعلامة تجارية ذات جودة عالية في عام 1982 وهي أول من ابتكر مفهوم متجر الصحة في مصر الذي تأسس عام 2005، ولديها اكثر من 50 فرعا في جميع أنحاء مصر إضافة إلي منتجات مختارة في الصيدليات والسوبرماركت، منوها بأن المنتجات الغذائية في مصر تتميز بالسعر المنافس جدا، والجودة العالية فضلا عن أن الزراعة الأورجانك في مصر من أحسن الزراعات في العالم.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28-8-2021.. وثبات عيار 21

وأضاف أن هناك أصنافا من المواد الغذائية التي تتميز بها مصر مثل بذرة حبة البركة والكركديه والشمر يتم تصديرها للخارج، موضحا أن التصدير من مصر للخارج يطلب مواصفات وشروط قاسية ولكنها في النهاية تخدم المصدر، وتدعم المنتج المصري وتجعله مؤهلا للتصدير بشكل ينافس عالميا.

وأوضح أن كل الفرص متاحة للتصدير بشرط اتباع المعايير والمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بأجهزتها المعنية تدعم كل المصدرين بشرط أن يكون المنتج صالحا للتصدير من خلال اتباع المعايير العالمية القياسية المطلوبة للتصدير للخارج، فضلا عن أن ذلك يمنع غش المنتجات التي تعطي انطباعا سيئا عن البلد المصدر.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 29-8-2021 فى مصر

وأشار إلى أن مصر تصدر حوالي 4 آلاف طن عسل سنويا، يتم تصدير منهم 3.2 ألف طن فقط للسعودية، لافتا إلى أن امتنان تعمل على تصدير المنتج بشكل تام معبأ للاستهلاك مباشرة، لإعطاء قيمة مضافة للمنتج المصري.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تصنيع المنتجات من خلال اتباع المعايير القياسية العالنية، وفقا لمعايير كل دولة يتم التصدير إليها، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الموقعة مع إحدى الشركات الهولندية لتصدير منتجات امتنان إليها.

من جانبه، صرح الدكتور محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة، أن الشركة تعد المقصد الأول لكل أسرة سعودية تبحث عن المنتج الطبيعي والجودة العالية وتقدم منتجاتها لأكثر من مليون ونصف مليون ضيف سنويا في أكثر من 70 فرعا في جميع أرجاء المملكة من خلال 400 موظف.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الابتكار ونقل المعرفة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

وأضاف أن الشركة تعمل من أجل هدف واحد وهو الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها من خلال تلبية احتياجاتهم على مدار سبعة عشر عاما من النجاح.

وقال الدكتور محمود الشال مدير تطوير الأعمال بشركة كنوز الحكمة، أن شركة كنوز الحكمة بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في أنظمة إدارة موارد المؤسسة وتنظيم العمل بين الإدارات المختلفة وأحدث نظم البرمجيات في مجال خدمة العملاء وذلك لتقديم أفضل منتج للعملاء.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى التطوير والتحديث من خلال اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تجاوز توقعات العملاء، وتلبية رغباتهم في المنتجات التي يطلبونها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

حوادث العمل بالمنشآت الصناعية تكبد الاقتصاد الكورى 25 مليار دولار فى 2020

أحمد فراج 1:48 م, الأحد, 29 أغسطس 21

انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي الشهر المقبل

محمد ريحان 1:29 م, الأحد, 29 أغسطس 21

غرفة صناعة الجلود تفتتح البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح لتأهيل المنشآت الصناعية

محمد ريحان 1:02 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«طفح صرف صحي وسحب رصيد ورعاية طبية».. منظومة الشكاوى الحكومية تحل شكاوى المواطنين

صفية حمدي 11:20 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

السيد فؤاد 10:43 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

رئيس «الاحتياطى الفيدرالى»: لم يتم الاتفاق على وقت محدد لتقليص برنامج شراء السندات

أحمد فراج 10:10 ص, الأحد, 29 أغسطس 21