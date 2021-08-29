«امتنان» تستهدف افتتاح 25 فرعا بالسعودية بالتعاون مع «كنوز الحكمة»

وقعت شركة امتنان للأغذية الصحية والوظيفية بروتوكول تعاون مع شركة كنوز الحكمة السعودية، لتصدير منتجات امتنان وتوزيعها في السوق السعودية.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد فاروق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة امتنان، والدكتور محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة عن الحانب السعودي.

ووفقا للبروتوكول يتم تدشين عدد 25 فرعا من فروع امتنان في السوق السعودية، وتصدير أكثر من 100 منتج عالي الجودة من منتجات الشركة إلي السوق السعودية، يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل، والشاي ، والتوابل.

صرح الدكتور أحمد فاروق العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة امتنان، أن عقد الشراكة الذي يتم توقيعه بين الشركتين يأتى في إطار ثقة المستهلك السعودى في منتجات شركة امتنان المصرية التي سبق أن نالت ثقة المستهلكين في العديد من دول العالم منها الأسواق الإماراتية والأسواق الهولندية والصينية والبحرينية والكويتية والأمريكية وغيرها.

قال إن امتنان علامة مصرية مقرها القاهرة، متخصصة في إنتاج وبيع المنتجات الغذائية والصحية وبدأت كعلامة تجارية ذات جودة عالية في عام 1982 وهي أول من ابتكر مفهوم متجر الصحة في مصر الذي تأسس عام 2005، ولديها اكثر من 50 فرعا في جميع أنحاء مصر إضافة إلي منتجات مختارة في الصيدليات والسوبرماركت، منوها بأن المنتجات الغذائية في مصر تتميز بالسعر المنافس جدا، والجودة العالية فضلا عن أن الزراعة الأورجانك في مصر من أحسن الزراعات في العالم.

وأضاف أن هناك أصنافا من المواد الغذائية التي تتميز بها مصر مثل بذرة حبة البركة والكركديه والشمر يتم تصديرها للخارج، موضحا أن التصدير من مصر للخارج يطلب مواصفات وشروط قاسية ولكنها في النهاية تخدم المصدر، وتدعم المنتج المصري وتجعله مؤهلا للتصدير بشكل ينافس عالميا.

وأوضح أن كل الفرص متاحة للتصدير بشرط اتباع المعايير والمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بأجهزتها المعنية تدعم كل المصدرين بشرط أن يكون المنتج صالحا للتصدير من خلال اتباع المعايير العالمية القياسية المطلوبة للتصدير للخارج، فضلا عن أن ذلك يمنع غش المنتجات التي تعطي انطباعا سيئا عن البلد المصدر.

وأشار إلى أن مصر تصدر حوالي 4 آلاف طن عسل سنويا، يتم تصدير منهم 3.2 ألف طن فقط للسعودية، لافتا إلى أن امتنان تعمل على تصدير المنتج بشكل تام معبأ للاستهلاك مباشرة، لإعطاء قيمة مضافة للمنتج المصري.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تصنيع المنتجات من خلال اتباع المعايير القياسية العالنية، وفقا لمعايير كل دولة يتم التصدير إليها، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الموقعة مع إحدى الشركات الهولندية لتصدير منتجات امتنان إليها.

من جانبه، صرح الدكتور محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة، أن الشركة تعد المقصد الأول لكل أسرة سعودية تبحث عن المنتج الطبيعي والجودة العالية وتقدم منتجاتها لأكثر من مليون ونصف مليون ضيف سنويا في أكثر من 70 فرعا في جميع أرجاء المملكة من خلال 400 موظف.

وأضاف أن الشركة تعمل من أجل هدف واحد وهو الوصول إلى أعلى درجات رضا عملائها من خلال تلبية احتياجاتهم على مدار سبعة عشر عاما من النجاح.

وقال الدكتور محمود الشال مدير تطوير الأعمال بشركة كنوز الحكمة، أن شركة كنوز الحكمة بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في أنظمة إدارة موارد المؤسسة وتنظيم العمل بين الإدارات المختلفة وأحدث نظم البرمجيات في مجال خدمة العملاء وذلك لتقديم أفضل منتج للعملاء.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى التطوير والتحديث من خلال اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تجاوز توقعات العملاء، وتلبية رغباتهم في المنتجات التي يطلبونها.