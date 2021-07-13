عقـــارات

امتلاك للتطوير العقاري تنهي بيع المرحلة الأولى بمشروع WESTIN PARK العاصمة الإدارية

بقيمة 400 مليون جنيه
شريف عمر 10:53 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 10:53 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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انتهت شركة إمتلاك للتطوير العقاري من بيع المرحلة الأولى بمشروع WESTIN PARK فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى قيمة مبيعات 400 مليون جنيه.

وقال رمضان حسنى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع WESTIN PARK يتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة مبارك سعيد باقطيان القابضة على مساحة 7800 متر مربع فى أكثر المناطق تميزاً بالداون تاون لتنفيذ مشروعها بالشراكة مع مجموعة باقطيان السعودية

و يتكون المشروع من أرضى و10 أدوار مخصص للأنشطة الإدارية والتجارية والطبية وعدد 2 جراج لخدمة رواد المشروع، ليتضمن 400 وحدة؛ بمساحات تبدأ من 45 متر مربع إلى 67 مترمربع.

أشار إلى أن المشروع يقع علي المدخل الرئيسي للداون تاون بعرض ٧٠ مترمربع من فندق الماسة ومنطقة التنزة والتسوق وبالقرب من محطة المونوريل المركزية وامام منطقة الابراج الفندقية مباشرة.

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وأوضح رمضان حسنى أن الشركة تعاقدت مع مكتب YBA للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجي، ليتولي مهام الإشراف علي تنفيذ جميع التصميمات الهندسية والمعمارية لمشروع WESTIN PARK لتنفيذ إنشاءات المشروع وفق التصميمات الهندسية والمعمارية بأعلى المعايير المحلية والعالمية.

يتميزWESTIN PARK بعناصر تنافسية تجعله قادراً على الوصول للعملاء المستهدفين، فهو يقع فى أهم المناطق فى العاصمة الإدارية الجديدة

كما أنه يضم عناصر وتفاصيل داخلية تحقق تكاملاً كبيراً فى المشروع، فضلاً عن تقديم أنظمة سداد وخصومات مميزة تتناسب مع القدرات الشرائية للكثير من العملاء، حيث يبدأ سعر متر التجاري من 70 ألف جنيه وسعر المتر الإداري والطبى من 21.500 جنيه

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ونوه أن الشركة بدأت أعمال التنفيذ على أرض الواقع، وسيتم الإنتهاء من أعمال الحفر بالكامل خلال فترة وجيزة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بعد 4 سنوات، على أن يتم تسليم الوحدات التجارية نصف تشطيب، والوحدات الإدارية والطبية تشطيب كامل.

وأكد رمضان حسنى رئيس مجلس إدارة الشركة أن افتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة يساهم بقوة في تنشيط مبيعات كافة الشركات العقارية المنفذة لمشروعات بالعاصمة نظرًا لوجود حياة تتطلب توفير وحدات سكنية وخدمات متنوعة للمتواجدين بها

،كما أنه يساهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عبد العزيز سلامه الرئيس التنفيذي المنتدب؛ إن الشركة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري من خلال شركة امتلاك للتطوير العقاري نظراً لمناخ الاستثمار القوى في مصر

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وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع بمحفظة استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة وأنها إختارت البدء من العاصمة الإدارية الجديدة لما تتمتع به هذه المدينة من مقومات إستثمارية هائلة بالإضافة إلى الإهتمام الحكومى بهذا المشروع الضخم وتوفير كافة الأليات لإنجاح هذا المشروع.

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بقلم شريف عمر

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