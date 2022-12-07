امتحانات منتصف العام 2023 للجامعات والكليات.. موعد الاختبارات وبداية الإجازات

حدد المجلس الأعلى للجامعات امتحانات منتصف العام 2023 للجامعات والكليات طبقا للخريطة الزمنية في العام الجامعى 2022/2023، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول في يوم 9 يناير 2023 طبقا للجدول الزمني للعام الدراسى.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد امتحانات نصف العام للعام 2023 في الجامعات والكليات..

امتحانات نصف العام 2023 للجامعات والكليات.. الخريطة الزمنية

أنهت كافة الجامعات، استعداداتها لامتحانات العام الدراسي الجديد 2023 في الترم الأول، طبقًا للخريطة الزمنية في موعد امتحانات نصف العام 2023 في الجامعات والكليات، التي قام بتحديدها المجلس الأعلى في الجامعات بالعام الدراسي الحالي.

اقترب موعد امتحانات منتصف العام 2023 لكافة الجامعات والكليات بمصر سواء جامعات حكومية أو الجامعات الخاصة وكذلك المعاهد الحكومية، والتي قامت بتحديدها ضمن الخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2022 – 2023.

موعد امتحانات نصف العام 2023

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2023 بالجامعات بدء من يوم السبت الموافق 28 من يناير 2023 وتستمر لمدة حوالي أسبوعين، لكي تنتهي الإجازة في يوم 9 من فبراير 2023.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية في العام الجامعى 2022/2023، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول في يوم 9 من يناير 2023 طبقا للجدول الزمني للعام الدراسى.

بدأ العام الدراسى 2022/2023، قد انطلق في يوم 1 من أكتوبر 2022 وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول وتكون لمدة حوالي 14 أسبوعًا ستنتهي في يوم 5 يناير 2023، وستبدأ امتحانات في نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم 9 يناير 2023، وستنتهي في يوم 26 يناير 2023.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023 للجامعات

تبدأ إجازة منتصف العام طبق الخريطة الزمنية بالعام الجامعي الحالي، اعتبارًا من يوم السبت 28 من يناير 2023، وستنتهى يوم الخميس 9 من فبراير 2023.

وانطلق الفصل الدراسي الأول بالجامعات بمصر منذ يوم 1 في شهر أكتوبر الماضي.

وانتشرت أنباء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سوف يتم تعطيل الدراسة والتأجيل لامتحانات بسبب الانتشار للفيروس المخلوي التنفسي.