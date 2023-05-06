امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني.. ضوابط نموذحية لأداء الاختبارات على شاشة التابلت

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في القاهرة والجيزة ومحافظات الحمهورية للعام الدراسي 2023 اليوم السبت الموافق 6 مايو، وتستمر الامتحانات لمدة 12 يوما وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، كما يبدأ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني فى يوم الاحد الموافق 7 مايو وتستمر حتى 18 مايو.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصف الأول الثانوي الترم التاني للعام الدراسي.

امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني.. منع تقسيم شاشة التابلت

حددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني، وهي كما يلي

منع تقسيم شاشة التابلت خلال تـأدية امتحانات الترم الثاني.

وفى حالة قيام الطالب بتقسيم شاشة التابلت سيتم الخروج فوراً من منصة الامتحانات وغلق الامتحان.

منع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت.

منع فتح أي وسائل لتهكير التابلت بهدف الغش.

منع إلغاء شريط المهام الموجود بأسفل الشاشة.

منع تغيير شكل شاشة التابلت إلى الأسود.

يجب على الطالب تحديث التابلت ومنصة سويفت.

يجب على الطالب شحن بطارية التابلت بالكامل.

امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي

بدأت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ومن المقرر استمرار امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.

ضوابط امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي