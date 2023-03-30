امتحانات الشهادة الإعدادية فى مطروح تنطلق 20 مايو

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق من 20 – 25 مايو المقبل ، لافتا إلى أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى يوم 7 وتنتهي يوم 11 من الشهر ذاته.

وأضاف أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 7 مايو وتنتهي 17 من الشهر ذاته حيث تبدأ امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائى في الفترة من 13 – 17 مايو و أمتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 7 وحتى 11 مايو المقبل .

كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 6 – 18 مايو لمدة 12 يوما بالتبادل بين الصفين ،و تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 1 و حتي ١٨ مايو المقبل وذلك لمدة 17 يوما بالتبادل .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون على أربعة أيام من 29 أبريل حتى 2 مايو المقبل لكافة المراحل وامتحان النشاط العملي وتقويم الأنشطة التربوية للتعليم العام والمواد العملية للتعليم الفنى قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوما دراسيا عاديا وفق إمكانات كل مدرسة وامتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوما دراسيا عاديا تحت إشراف التوجيه الفنى المختص، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة استبعاد أيام الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة الأقباط، خلال وضع خطة الجداول الامتحانية، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح .

وأعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الخريطة الزمنية لموعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022- 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة و الفنية بمطروح .

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، و توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.