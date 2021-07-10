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امتحانات الثانوية العامة 2021.. «شوقي» يعلن عقوبات الطلاب المتورطين في الغش الإلكتروني

عقوبات على الملاحظين وخصم شهرين من الرواتب
جهاد سالم 7:51 م, السبت, 10 يوليو 21 7:51 م, السبت, 10 يوليو 21

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أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على الفيس بوك، تفاصيل الطلاب المتورطين في حالات الغش الإلكتروني، وتداول صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021.

وقال الوزير: “حذرنا كثيرا من الغش ولكن للأسف قام الطلاب المذكورين في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

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وتضمن العقوبات الحرمان من امتحانات الدور الأول وكذلك الدور الثاني، بالإضافة إلي الحرمان من دخول امتحانات العام الدراسي 2020-2021.

كما تضمن بيان الوزير نشر عقوبات الملاحظين وهي مجازاتهم بخصم شهرين من الرواتب وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات.

هذا وقد تم تحرير قضايا وإحالة الوقائع إلي النيابة العامة.

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بقلم جهاد سالم

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