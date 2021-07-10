امتحانات الثانوية العامة 2021.. «شوقي» يعلن عقوبات الطلاب المتورطين في الغش الإلكتروني

عقوبات على الملاحظين وخصم شهرين من الرواتب

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على الفيس بوك، تفاصيل الطلاب المتورطين في حالات الغش الإلكتروني، وتداول صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2021.

وقال الوزير: “حذرنا كثيرا من الغش ولكن للأسف قام الطلاب المذكورين في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وتضمن العقوبات الحرمان من امتحانات الدور الأول وكذلك الدور الثاني، بالإضافة إلي الحرمان من دخول امتحانات العام الدراسي 2020-2021.

كما تضمن بيان الوزير نشر عقوبات الملاحظين وهي مجازاتهم بخصم شهرين من الرواتب وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات.

هذا وقد تم تحرير قضايا وإحالة الوقائع إلي النيابة العامة.