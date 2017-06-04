سيـــاســة

امتحانات الثانوية العامة تتصدر عناوين صحف الأحد

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وجاء فيها: الأهرام – مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: خدمات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات – سلامة: القوانين العالمية تلزم المنظمات بالإفصاح عن مصادر التمويل والصرف – إلزام المحافظين بدفع قيمة ا