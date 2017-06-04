سيـــاســة

امتحانات الثانوية العامة تتصدر عناوين صحف الأحد

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وجاء فيها: الأهرام – مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: خدمات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات – سلامة: القوانين العالمية تلزم المنظمات بالإفصاح عن مصادر التمويل والصرف – إلزام المحافظين بدفع قيمة ا
4 يونيو، 2017 4 يونيو، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام

– مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: خدمات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات

– سلامة: القوانين العالمية تلزم المنظمات بالإفصاح عن مصادر التمويل والصرف

– إلزام المحافظين بدفع قيمة استهلاك كهرباء المساجد والكنائس وتعليق الزينة

– وزير السياحة يدعو الأستراليين والنيوزيلنديين لزيارة مصر

– المحكمة الدستورية العليا: عدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة الخاصة بالإخطار

– تأجيل طعن مرسى بقضية «التخابر مع قطر»

– «المصريين الأحرار» يجمع توقيعات لمشروع قانون «ابنى بلدك»

– وزيرة التخطيط : البنك الأوروبى يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإدارى

– قوافل دينية لمحاربة الفكر المتطرف بالإسكندرية

الأخبار

– الرئيس خلال حفل إفطار المرأة المصرية: اخترنا مسار الإصلاح الاقتصادي السليم لبناء دولة حقيقية

– وزيرة الهجرة تناقش إنشاء تجمع اقتصادي للمصريين بأستراليا ونيوزيلاندا’

– قانون لتطوير المعاملات غير النقدية.. وتسهيلات للتوسع في الدفع الإلكتروني’

– صناديق »البوكليت« وصلت المحافظات وبوابات إلكترونية للسيطرة علي شغب ٧٥ لجنة’

– رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين’

– إسماعيل والطيب وأبوالغيط يستقبلون رئيس أوروجواي

الجمهورية

– رئيس الوزراء:متابعة إزالة التعديات.. لعدم عودتها مرة أخري

– الإسكان: إزالة كافة التعديات بامتداد الشروق

– 1.5 مليون جنيه من أساقفة استراليا ونيوزيلندا لضحايا الإرهاب

– مدير أمن المنيا الجديد: نقاط تفتيش علي أبواب الأديرة وأبراج للتأمين

– البحيرة.. إعادة تشكيل لجان تقنين وضع اليد

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