امتحانات الثانوية العامة تتصدر عناوين صحف الأحد

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وجاء فيها:
الأهرام
– مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: خدمات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات
– سلامة: القوانين العالمية تلزم المنظمات بالإفصاح عن مصادر التمويل والصرف
– إلزام المحافظين بدفع قيمة استهلاك كهرباء المساجد والكنائس وتعليق الزينة
– وزير السياحة يدعو الأستراليين والنيوزيلنديين لزيارة مصر
– المحكمة الدستورية العليا: عدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة الخاصة بالإخطار
– تأجيل طعن مرسى بقضية «التخابر مع قطر»
– «المصريين الأحرار» يجمع توقيعات لمشروع قانون «ابنى بلدك»
– وزيرة التخطيط : البنك الأوروبى يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإدارى
– قوافل دينية لمحاربة الفكر المتطرف بالإسكندرية
الأخبار
– الرئيس خلال حفل إفطار المرأة المصرية: اخترنا مسار الإصلاح الاقتصادي السليم لبناء دولة حقيقية
– وزيرة الهجرة تناقش إنشاء تجمع اقتصادي للمصريين بأستراليا ونيوزيلاندا’
– قانون لتطوير المعاملات غير النقدية.. وتسهيلات للتوسع في الدفع الإلكتروني’
– صناديق »البوكليت« وصلت المحافظات وبوابات إلكترونية للسيطرة علي شغب ٧٥ لجنة’
– رئيس الوزراء: الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين’
– إسماعيل والطيب وأبوالغيط يستقبلون رئيس أوروجواي
الجمهورية
– رئيس الوزراء:متابعة إزالة التعديات.. لعدم عودتها مرة أخري
– الإسكان: إزالة كافة التعديات بامتداد الشروق
– 1.5 مليون جنيه من أساقفة استراليا ونيوزيلندا لضحايا الإرهاب
– مدير أمن المنيا الجديد: نقاط تفتيش علي أبواب الأديرة وأبراج للتأمين
– البحيرة.. إعادة تشكيل لجان تقنين وضع اليد