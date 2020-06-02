امتثالًا لقرار «حماية المنافسة».. «كريم» تقرر تعديل علامتها التجارية بعد شهور من صفقة استحواذ أوبر

قررت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول تغيير شكل علامتها التجارية بعد مرور عدة أشهر على تنفيذ صفقة استحواذ أوبر الأمريكية على الشركة الإماراتية.

قال مصدر مسئول في “كريم”، لـ”المال”، إن الإجراء يأتي في إطار حرص الشركة على الالتزام بقواعد الشفافية مع كلٍّ من كباتنها وعملائها بما يتوافق مع اشتراطات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخصوص القواعد المنظمة لعملية الاستحواذ بين الطرفين.

وتظهر العلامة التجارية لكريم مصر، التي حصلت “المال” على نسخة منها، وجود نقطة سوداء تشير إلى أوبر مع كتابة كلمة by uber أسفل اللوجو، ما يعني أن كريم حاليًّا مُدارة بواسطة أوبر. العلامة التجارية الجديدة لكريم مصر

وأعلنت أوبر الأمريكية، بداية العام الحالي، الاستحواذ على كامل أسهم منافستها الإماراتية كريم في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار دولار.

ووافق جهاز حماية المنافسة على إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم خلال ديسمبر 2019 بشرط وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، بحيث لا تزيد على الحالية وهى 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.

كما طالب الجهاز شركة كريم مصر بتعديل علامتها التجارية بما يوضح للعملاء تبعيتها لشركة أوبر.

وأوضح الجهاز حينها أن استحواذ أوبر على كريم، مِن شأنه أن يحدّ من دخول لاعبين جدد للنشاط محليًّا؛ نظرًا لانعدام الربحية على المدى الزمني القصير.