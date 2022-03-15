امتثالا للعقوبات.. إس إم بي سي لتأجير الطائرات تنهي عقودها مع الشركات الروسية

أعلنت شركة إس إم بي سي أفييشن كابيتال SMBC Aviation Capital ، ذراع تأجير الطائرات التي مقرها دبلن لمجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية، أنها أخطرت شركات الطيران الروسية بإنهاء إيجاراتها، امتثالا للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

تأتي خطوة إس إم بي سي بعد فرض عقوبات غربية في نهاية الشهر الماضي أمهلت القطاع، الذي يسيطر على حوالي نصف أسطول شركات الطيران في العالم ويوفر مصدرا هاما للتمويل، شهرا للتنفيذ.

وقال متحدث باسم شركة إس إم بي سي في وقت متأخر أمس الاثنين: “تواصل الشركة مراقبة التطورات في أوكرانيا بعناية وتتواصل مع جميع السلطات المعنية”.

مسؤول: الشركة ستمتثل تماما لجميع العقوبات ذات الصلة

وأضاف: “ستمتثل الشركة تماما لجميع العقوبات ذات الصلة وأصدرنا إخطارات إنهاء فيما يتعلق بجميع الإيجارات لشركات الطيران الروسية”.

وقال المتحدث إس إم بي سي تؤجر 35 طائرة لشركات الطيران الروسية إيروفلوت وإس7 إيرلاينز وأورال إيرلاينز ونوردويند إيرلاينز ونوردستار إيرلاينز.

وبحسب موقعها على الإنترنت، فهي تمتلك في المجمل 356 طائرة.

بوتين يوقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل طائرات مستأجرة بدون شهادة أجنبية

كانت وكالة الأنباء الروسية تاس قد ذكرت أمس الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل طائرات مستأجرة بدون شهادة أجنبية.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” وتقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي وإنما لتدمير القدرات العسكرية لجارتها وتعقب على من تعتبرهم قوميين خطرين.

اليابان تجمد أصول 17 فردا روسيا جديدا

فى سياق متصل، قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء إن اليابان قررت تجميد أصول 17 فردا روسيا جديدا، مما يرفع إجمالي عدد الروس الذين نستهدفهم العقوبات اليابانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 61.

تأتي الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على عدد كبير من الروس من بينهم الملياردير فيكتور فيكسلبرج و12 عضوا في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب الروسي.

وقالت الوزارة إن العقوبات اليابانية استهدفت فيكسلبرج أيضا إلى جانب 11 نائبا بمجلس الدوما الروسي وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن اليابان ستتناول مسألة العقوبات بما يتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي “بالنسبة للعقوبات في المراحل التالية، سنواصل مراقبة الأوضاع وسنتخذ رد الفعل المناسب مع دول مجموعة السبع الأخرى”.

كانت طوكيو قد فرضت أيضا عقوبات على البنك المركزي الروسي وسبعة بنوك خاصة من بين مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والبنوك والمؤسسات في روسيا البيضاء على خلفية دعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي إطار تشديد القيود على موسكو، قالت اليابان أيضا إنها ستوسع نطاق حظر التصدير إلى روسيا ليشمل 31 عنصرا مثل أشباه الموصلات ومعدات الاتصال وأجهزة الاستشعار والرادار، بالإضافة إلى 26 حزمة تكنولوجية اعتبارا من يوم الجمعة.