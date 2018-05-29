امبلوير الـ 13 لمنافسات قدم الشركات تدخل مربع المنافسات الشرسة

أمانى العزازى دخلت بطولة " امبلوير الـ 13 " الرمضانية لكرة قدم الشركات التي تقام بالقاهرة أسبوعها الثاني على التوالي، منافسات حادة بين الفرق المشاركة للوصول إلى المربع الذهبي. وجاء اهم نتائج اليوم الـ 11 ضمن الأسبوع الثاني كالتالي، حيث فاز فريق ايديال ستاندرد على كوكاكولا 2 صفر،&nb

أمانى العزازى

دخلت بطولة ” امبلوير الـ 13 ” الرمضانية لكرة قدم الشركات التي تقام بالقاهرة أسبوعها الثاني على التوالي، منافسات حادة بين الفرق المشاركة للوصول إلى المربع الذهبي.

وجاء اهم نتائج اليوم الـ 11 ضمن الأسبوع الثاني كالتالي، حيث فاز فريق ايديال ستاندرد على كوكاكولا 2 صفر، وفاز فريق بيتي على ايتوس 2 مقابل لا شيء، فيما تعرض فريق بي دبليو سي لخسارة فادحة أمام فريق برادور بسباعية نظيفة.

وتعد هذه البطولة التي انطلقت فعالياتها ثاني أيام رمضان الجاري من أكبر دورات كرة القدم الرمضانية في مصر والعالم العربي، ويشارك فيها أكثر من 960 لاعبا، ويحتوي جدول البطولة على 392 مباراة تقام على مدار 25 يوما،

وتشهد هذه الدورة مشاركة غير مسبوقة، من جانب فرق الشركات، حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلى 80 فريقا، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 66 فريقا في عامي 2016، 2017.، وهي أيضا المرة الأولى التي يشارك فيها هذا الكم من الفرق منذ افتتاح موسمها الأولى في عام 2006.

وتهدف فكرة إقامة البطولة الرمضانية بصورة سنوية إلى إحياء روح التنافس الشريف، وتعزيز أواصر الترابط والتعاون وتنمية القدرات كما أنها تساهم في خلق أجواء تنافسية بعيدا عن التعصب. بالإضافة إلى أن الدورة تمثل مناخا جيدا لاكتشاف المواهب الرياضية التي يمكن أن تضيف إلى رصيد الكرة المصرية، فضلا عن ترسيخ روح الولاء بين الموظفين وشركاتهم بما ينعكس بصورة إيجابية على الإنتاج ومنظومة الاقتصاد القومي.