«ال جي» في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة للعام الحادي عشر علي التوالي

حصلت شركة “إل جي” على مكانة في مؤشر “Dow Jones” العالمي للاستدامة (DJSI World) للعام الحادي عشر على التوالي، لالتزامها بإدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية.

يسلط “DJSI World” الضوء علي أعلى 10% من أكثر من 2500 شركة عالمية من حيث استدامة الشركات، وتقييم كل مؤسسة بناءً على تحليلات متعمقة لممارساتها المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية.

ويتم تحديث” DJSI World” سنويًا، وينظر إليها على نطاق واسع من قبل المستثمرين والحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، كمؤشر موثوق به لالتزام الشركات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية.حققت إل جي نتائج جيدة في جميع المجالات الثلاثة لإدارة المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية في مؤشر هذا العام.

وحصلت الشركة على درجات عالية لمبادراتها المختلفة التي تركز على البيئة، وتعمل بنشاط على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام المياه مع زيادة معدلات إعادة التدوير، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وإحراز تقدم مطرد نحو هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.

وخفضت شركة “إل جي” إجمالي كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة من مواقعها المحلية والخارجية بنسبة 40% العام الماضي (مقارنة بمستويات عام 2017) فيما يتعلق بالمعايير الاجتماعية التي تم قياسها، حصلت شركة “إل جي” على تقييم إيجابي من “DJSI World” لجهودها في إدارة سلسلة التوريد وتنوع مكان العمل وخلق ثقافة شاملة.

وقال هونج سونج ، رئيس قسم المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية في شركة إل جي” سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة، والاستفادة من خبرتنا والتقنيات المبتكرة والوجود العالمي للمساعدة في جعل الحياة أفضل للجميع”.