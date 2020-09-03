“ال جي” تستثمر 50 مليون دولار في مصر لتصنيع منتجات جديدة

تستهدف شركة “LG” الكورية للإلكترونيات ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الحالي، على أن تضخ 40 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.



وقال العضو المنتدب لشركة “LG” للإلكترونيات – مصر “بلي كيم”، إن الشركة بصدد إضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، ومنتجات أخرى تشمل الثلاجات والغسالات الكهربائية “Top Loaded” وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، إضافة إلى إنتاج مقاسات جديدة من شاشات التليفزيون.



وأضاف خلال لقائه برئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، إن مشروعات “LG” بمصر عبارة عن تجمع صناعي يضم 4 شركات كورية لإنتاج المكونات اللازمة للصناعة، فضلا عن إنتاج المنتج النهائي من خلال الشركة، مشيراً إلى أن حجم استثمارات التجمع الصناعي يزيد عن 500 مليون دولار، ويوفر فرص عمل تقدر بنحو 3 آلاف عامل.



من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركة “LG” الكورية تعمل وفقا لنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن ضخ استثمارات جديدة للشركة يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري.



وأكد عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم جميع التسهيلات والحوافز للصناعات المُغذية، من أجل تعميق الصناعة المحلية وتوفير المكونات الداخلة في هذه الصناعة المتطورة.



وناقش “عبد الوهاب” مع “كيم”، خطة الشركة لنقل صناعة الأجزاء والمكونات وقطع الغيار إلى خارج كوريا، والاتجاه نحو صناعتها في مصر لتغطية عدد من الأسواق في المنطقة، والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، خاصة أن هذه الصناعة ستؤدي لزيادة حجم استثمارات الشركة بنحو 200 مليون دولار سنوياً.