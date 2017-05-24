ال جى تقرر زيادة رأسمالها في مصر إلى 3 مليارات جنيه

المال – خاص تسلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خطاب من دون كواك، المدير التنفيذى لشركة إل جي للإلكترونيات، اعلن فيه عن أن الشركة قررت زيادة رأسمالها فى مصر من 100 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه. وتقدم كواك، بالشكر والتقدير للوزيرة، على جهودها من أجل دعم المستثم

المال – خاص



تسلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خطاب من دون كواك، المدير التنفيذى لشركة إل جي للإلكترونيات، اعلن فيه عن أن الشركة قررت زيادة رأسمالها فى مصر من 100 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه.



وتقدم كواك، بالشكر والتقدير للوزيرة، على جهودها من أجل دعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.



من جانبها، اشادت الوزيرة، باستثمارات شركة “إل جى” للإلكترونيات فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على توفير كل التسهيلات للمستثمرين، وتعمل على إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.



وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم المستثمرين الأجانب نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل التحديات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.

