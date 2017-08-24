اليويفا يعلن أفضل لاعب فى أوروبا اليوم

قرعة مجموعات التشمابيونزليج تقام على هامش الحفلعلى المصرى: يعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2016-2017، فى حفله السنوى الذى يقام اليوم الخميس، بإمارة "موناكو" الفرنسية، ويشهد إجراء قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.ويتنافس على

قرعة مجموعات التشمابيونزليج تقام على هامش الحفل

على المصرى:

يعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2016-2017، فى حفله السنوى الذى يقام اليوم الخميس، بإمارة “موناكو” الفرنسية، ويشهد إجراء قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ويتنافس على الجائزة الثلاثى، البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، و الأرجنتينى، ليونيل ميسى لاعب برشلونة، والإيطالى جانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس، بعد أن تم اختصار قائمة العشرة لاعبين، إلى ثلاثة فقط، يوم الثلاثاء قبل الماضى.

واللاعبون الذين يشكلون بقية العشرة الأوائل هم : الكرواتى لوكا مودريتش، والألمانى توني كروس، والإسبانى سيرجيو راموس “ريال مدريد”، والأرجنتينى باولو ديبالا “يوفنتوس”، والفرنسى كيليان مبابي “موناكو الفرنسى”، والبولندى روبرت ليفاندوفسكي “بوروسيا دورتموند الألمانى”، والسويدى زلاتان إبراهيموفيتش “مانشستر يونايتد الإنجليزى سابقا”.

ومن المتوقع أن يفوز بالجائزة، كريستيانو رونالدو، نظرا للإنجازات الكبيرة التى حققها مع ريال مدريد الإسبانى هذا الموسم، وأبرزها الفوز بالدورى الإسبانى، ودورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى، ونستعرض فى السطور التالية، مشوار الثلاثة مرشحين، مع أنديتهم، خلال الموسم الماضى.

رونالدو

خاض رونالدو، 46 مباراة مع “الميرنجي” في جميع المسابقات، وسجل 42 هدفًا وصنع 12 آخر، وقاد صاروخ ماديرا الفريق الملكى، لتحقيق ألقاب الليجا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما فاز الدون بجائزة هداف التشامبيونز ليج برصيد 12 هدفًا.



ميسى

شارك ميسي، في 52 مباراة مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في مختلف المسابقات، وسجل البرغوث الأرجنتينى، 54 هدفًا وصنع 19 آخر، كما حقق بطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، و توج بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 37 هدفًا، وجاء ثانيا فى لائحة هدافى دورى أبطال أوروبا، برصيد 11 هدفا، خلف رونالدو.

بوفون

قاد بوفون، يوفنتوس في 43 مباراة، بجميع المسابقات، استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 21 منها، وحقق مع فريق السيدة العجوز، الثنائية المحلية، بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 4-1.

قرعة دورى الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات، لدورى أبطال أوروبا، على هامش الحفل السنوي لجوائز اليويفا، ووزعت الأندية المشاركة في القرعة، والبالغ عددها 32، على أربعة مستويات، وبموجب نظام القرعة، لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد نفسه في دور المجموعات، الذي ينطلق في 12 سبتمبر، ويختتم في السادس من ديسبمر، وتبدأ فعاليات الأدوار الفاصلة في 13 فبراير المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة على الاستاد الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية “كييف” في 26 مايو 2018،

ويتوقع أن تشهد القرعة، مواجهة بين فرق قوية موزعة على أكثر من مستوى، ويضم التصنيف الأول، ثمانية فرق أحرزت اللقب في بلدانها، أبرزها ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، ويوفنتوس الإيطالي “الوصيف”، وبايرن ميونيخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وموناكو الفرنسي، ويعد المستوى الثاني الأقوى، كونه يضم أندية عريقة، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي “بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)” وغريمه مانشستر سيتي، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وبداية من هذه النسخة، سيضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب بطولات الدوري المحلية، والتي تأتي بلدانها في المراكز السبعة الأولى بتصنيف “المعامل” الأوروبي على مستوى البلدان وليس الأندية، وتشهد القرعة غياب عددا من الفرق الكبيرة الأخرى، التي لم تتأهل لدور المجموعات في هذه النسخة رغم تاريخها العريق في البطولة، ويأتي في مقدمتها أرسنال الإنجليزي وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، ومارسيليا وليون الفرنسيان وفالنسيا الإسباني وباير ليفركوزن الألماني.

وفيما يبدو ريال مدريد “حامل اللقب”، هو المرشح الأقوى للفوز باللقب بعد ما قدمه من عروض رائعة في الموسم الماضي، وسيكون هدف كل الطامحين في اللقب هو محاولة إيقاف الفريق الملكي، الذي أحرز لقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع نسخ.

ووزع الاتحاد الأوروبي الفرق المتأهلة كالآتي:

-المستوى الأول: ريال مدريد الإسبانى، وبايرن ميونيخ الألمانى، وتشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وموناكو الفرنسي، وسبارتاك موسكو الروسي، وشاختار دونتسك الأوكراني.

– المستوى الثاني: برشلونة الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأشبيلية الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي

– المستوى الثالث: نابولي الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبازل السويسري، وأوليمبياكوس اليوناني، وأندرلخت البلجيكي، وليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالى، وبشيكتاش التركي

– المستوى الرابع: سيلتيك الإسكتلندي، وسسكا موسكو الروسي، وأبويل نيقوسيا القبرصي، وفيينورد روتردام الهولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وماريبور السلوفيني، وكارباكا أجدام الإذربيجانى، ولايبزيج الألماني.

