اليويفا يجري اليوم قرعة دوري الأمم الأوروبية في لوزان

علي المصريتسحب اليوم الأربعاء، في مدينة لوزان السويسرية، قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستحل نظريا بدلا من المباريات الدولية الودية، وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى أمم أوروبا 2020، وتم توزيع 55 منتخبا على 4 دوريات، بحسب تصنيف المنتخبات في 11 أكتوبر 2017، أي بعد انتهاء التصفيات القاري

علي المصري

تسحب اليوم الأربعاء، في مدينة لوزان السويسرية، قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستحل نظريا بدلا من المباريات الدولية الودية، وتساهم في تأهل أربعة منتخبات إلى أمم أوروبا 2020، وتم توزيع 55 منتخبا على 4 دوريات، بحسب تصنيف المنتخبات في 11 أكتوبر 2017، أي بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2018، مع نظام ترفيع وتنزيل لأول وأدنى 4 منتخبات.

وأقرت هذه البطولة في مارس 2014 في عهد الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني، وستنحصر بموجبها واعتبارا من 2018 معظم المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية، بحيث ستوزع على 16 مجموعة من 3 أو 4 منتخبات.

ويقام دور المجموعات في البطولة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا، كما يقام الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من الدور الأول بين 5 و9 يونيو 2019، من مباراتي نصف نهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم.

وسيعين الاتحاد القاري في ديسمبر 2018 إحدى الدول المتأهلة إلى الدور النهائي كمضيفة لنهائيات دوري الأمم، علما بأنه يتأهل أبطال المجموعات الـ16 إلى ملحق في مارس 2020 يؤهل منتخباً من كل دوري، تنضم الى المنتخبات العشرين المتأهلة من خلال التصفيات الاعتيادية “توزع فيها المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات، بواقع 5 أو 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، على أن يتأهل البطل والوصيف الى النهائيات”.

وإذا كان أحد المنتخبات قد ضمن تأهله من التصفيات، يحل بدلا منه المنتخب الذي يليه في الدوري الخاص به، وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى ملحق من 4 مسارات يضم كل واحد أربعة منتخبات، بحيث يتأهل واحد منها الى النهائيات المقررة بين يونيو ويوليو 2020 التي ستقام لاول مرة في 12 مدينة مضيفة.







وفي ما يلي التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي:







الدوري الأول:





– المستوى الأول: ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، إسبانيا

– المستوى الثاني: فرنسا، إنجلترا، سويسرا، إيطاليا

– المستوى الثالث: بولندا، ايسلندا، كرواتيا، هولندا





الدوري الثاني:





– المستوى الأول: النمسا، ويلز، روسيا، سلوفاكيا

– المستوى الثاني: السويد، أوكرانيا، ايرلندا، البوسنة والهرسك

– المستوى الثالث: ايرلندا الشمالية، الدنمارك، التشيك، تركيا



الدوري الثالث:





– المستوى الأول: المجر، رومانيا، اسكتلندا، سلوفينيا

– المستوى الثاني: اليونان، صربيا، ألبانيا، النرويج

– المستوى الثالث: مونتينيجرو، الكيان الصهيوني، بلغاريا، فنلندا

– المستوى الرابع: قبرص، استونيا، ليتوانيا





الدوري الرابع:





– المستوى الأول: اذربيجان، مقدونيا، بيلاروسيا، جورجيا

– المستوى الثاني: أرمينيا، لاتفيا، جزر فارو، لوكسمبورج

– المستوى الثالث: كازاخستان، مولدافيا، ليشتنشتاين، مالطا

– المستوى الرابع: اندورا، كوسوفو، سان مارينو، جبل طارق