اليونيسيف: 5 ملايين طفل عراقى مهددون بسبب الحرب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، أن أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة ماسة للمساعدة في العراق، ووصفت الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية بأنها “إحدى أشد الحروب وحشية” في التاريخ الحديث.

وقالت يونيسيف في بيان: “في أرجاء العراق لا يزال الأطفال يعانون رعبا هائلا وعنفا لا يصدق، وتعرضوا للقتل وأصيبوا وخطفوا وأجبروا على إطلاق النار والقتل، في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث”.

وذكرت وكالة رويترز أن الأطفال يتعرضون في الموصل للاستهداف والقتل على يد تنظيم الدولة الإسلامية لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار، وأن أكثر من 1000 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العراق، وانفصل أكثر من 4650 طفلا عن أسرهم.

وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة في وسط المدينة القديمة آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة المتشددين في الموصل.