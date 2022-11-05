«اليونيسيف» قبل مؤتمر المناخ : 920 مليون طفل في خطر بسبب ندرة المياه

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” قبل انعقاد قمة المناخ cop 27 بأيام عن مؤشر مخاطر التأثيرات المناخية على الاطفال، إذ أظهرت المؤشرات تعرض ملايين الأطفال لخطر شديد بسبب تلك التداعيات المناخية، وتأثيرها على معدلات الحياة على الكوكب.

وأظهر التقرير عن عدد من الأرقام والمؤشرات بشأن مخاطر المناخ على الأطفال، وتعرض أكثر من مليار طفل للخطر بسبب المناخ والفيضان وندرة المياه و الأعاصير و التلوث بالرصاص و تلوث الهواء، وتعرض 920 مليون طفل على مستوى العالم لخطر ندرة المياه، إضافة إلى تعرض 240 مليون طفل إلى مخاطر شدة الفيضانات الساحلية.

وتابع التقرير أن 330 طفلا معرضون بشدة لـ فيضان الأنهار، و400 مليون طفل معرضون لخطورة شدة الأعاصير، و600 مليون طفل معرضون للإصابة بالأمراض المنقولة بالنواقل “الفيروسات”، و 815 طفلا معرضون للتلوث الرصاص.

وذكر تقرير اليونيسيف، أن 820 مليون طفل معرض لشدة موجات الحرارة، ومليار طفل مهددون بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء في بعض المناطق خاصة الدول الصناعية الكبرى.

وأوضح التقرير أن مؤشر مخاطر المناخ للاطفال يعتمد على عدة ركائز، تتمثل الركيزة الاولى عن مؤشر ندرة المياه والفيضانات الساحلية و فيضانات الاطفال و الأعاصير والأمراض المنقولة والموجات الحرارية وتلوث الهواء و تلوث المياه والتربة.

وتعتمد الركيزة الثانية على صحة تغذية الأطفال والتعليم والمياه والصرف الصحي، والرعاية الاجتماعية، بهدف تحديد مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال على مستوى العالم.

وزيرة البيئة: مبادرات لمقاومة المناخ فى إفريقيا على هامش cop 27

وأكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامج الرئاسي المصري لمؤتمر المناخ COP 27 يتضمن إطلاق عدد من المبادرات التي تنظر إلى مستقبل أفريقيا، ومنها مبادرة النوع الاجتماعى ودعم تمكين المرأة الإفريقية للتصدي ومقاومة آثار تغير المناخ، وأيضا إطلاق أول شبكة لوزيرات البيئة الأفارقة لإظهار الوحدة الأفريقية في ظل ما تعانيه المرأة الإفريقية من آثار تغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة، فى بيان سابق، أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27 يخرج من قلب أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة إدارة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا خلال يوم الحلول والتي تركز على زيادة معدل الجمع و التدوير للمخلفات في القارة، وإتاحة فرص للشباب للعمل والاستثمار في هذا المجال، معربة عن تطلعها لمشاركة كينيا في تلك المبادرات التي تعد وسيلة لتحقيق أهدافنا للقارة الأفريقية.

الأمين العام للأمم المتحدة : لا يوجد بلد في مأمن من أزمة المناخ

وكان قد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تأثيرات المناخ على جميع أنحاء العالم، وأن ثلث باكستان غمرت بالمياه ، وتعرض أوروبا إلى آخر صيف وارتفاع فى درجات الحرارة لم تحدث منذ 500 عام، مشددا على أن الانبعاثات في أعلى مستوياته على الإطلاق.