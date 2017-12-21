اليونيسيف: توصيل 6 ملايين جرعة من اللقاحات للأطفال في اليمن

وكالات:هبطت طائرة مستأجرة من قِبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، فى صنعاء، اليوم الأربعاء، وسلمت حوالى 6 ملايين جرعة من اللقاحات الأساسية لحماية ملايين الأطفال المعرضين لخطر أمراض يمكن الوقاية منها، والتى تشمل مرض الخناق المتفشى حالياً والذى أصاب بحسب التقارير أكثر من 300 شخص وتسبب فى موت

وكالات:

هبطت طائرة مستأجرة من قِبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، فى صنعاء، اليوم الأربعاء، وسلمت حوالى 6 ملايين جرعة من اللقاحات الأساسية لحماية ملايين الأطفال المعرضين لخطر أمراض يمكن الوقاية منها، والتى تشمل مرض الخناق المتفشى حالياً والذى أصاب بحسب التقارير أكثر من 300 شخص وتسبب فى موت 35 شخصا.

وأضافت المنظمة – فى بيان وزعه مكتبها الإقليمى ومقره عمان – أن معظم حالات الإصابة بالدفتيريا أو الوفيات هى بين الأطفال، وقالت ميريتكسل ريلانيو، ممثلة اليونيسف فى اليمن، إن “تقديم اللقاحات للأطفال الآن فى اليمن هو أمر حاسم من أجل حمايتهم من الأمراض التى يمكن الوقاية منها ومن الوفاة، ومن الأهمية أن تستمر اللقاحات وغيرها من الإمدادات المنقذة لحياة الأطفال فى التدفق إلى جميع أنحاء اليمن ودون عوائق، فهذه اللقاحات هى بمثابة شريان الحياة لملايين الأطفال”.

ودعت اليونيسف مجددا جميع الأطراف بأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع موانئ اليمن، البرية والبحرية والجوية منها، دون عوائق، وأن تسهّل توزيع المساعدات المنقذة للحياة للأطفال داخل البلاد.