اليونيسكو يعتمد ملف احتفالات رحلة العائلة المقدسة في مصر

نجح الوفد المصري لدى اليونسكو في تسجيل ملف “الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تنعقد خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022 في الرباط بالمغرب، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.

حيث جاء اعتماد اليونسكو لملف “الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر” تأكيدا على ما يمثله ذلك الملف من رسالة رمزية بالغة الأهمية تقدمها مصر للعالم أجمع تهدف إلى تعزيز روح التآلف والتماسك المجتمعي وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين الأديان، على نحو يسهم في توطيد ركائز السلام العالمي في وقت يموج فيه المجتمع الدولي بالحروب والصراعات.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة البحيرة هي إحدى المحافظات الثمانية التي يمر بها مسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، والذي تم افتتاحه مايو الماضي، حيث بلغت تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنية ( 24 مليون جنية من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة ووزراة التنمية المحلية ) وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو متر والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

يُذكر أن ذلك هو العنصر السابع الذي تنجح مصر في تسجيله على قوائم اتفاقية عام 2003 المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز.