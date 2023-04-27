اليونس للمقاولات تنفذ مشروع مركز الصيد التعاوني بجنوب سيناء

علمت ” المال ” أن شركة اليونس للمقاولات فازت بمناقصة تنفيذ مشروع مركز الصيد التعاوني بمنطقة الميناء بطور سيناء والتابع لصندوق التنمية المحلية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن المشروع فازت به شركة اليونس للمقاولات بتكلفة تصل الى 22.5 مليون جنيه.

و تنافست على المشروع شركة النزهة للمقاولات، والتي تقدمت للمشروع بتكلفة 23 مليون جنيه، فيما تقدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء بتكلفة 28 مليون جنيه، بينما تقدمت شركة الرواء للمقاولات لتنفيذ المشروع بتكلفة 23.7 مليون جنيه.

و كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أكدت أن مشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بجنوب سيناء يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعي والمهني ، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمي يضمن إستدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمي لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواته بأسعار مناسبة، فضلاً عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركى من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول .

ويتكون مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد ، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين.

يذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى بأسم (صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة، ويتم إدارة الحساب في مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات في السنوات القادمة برأس مال حوالي 30 مليون جنيه تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينهم.