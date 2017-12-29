اليونسكو يأسف لانسحاب إسرائيل من المنظمة في نهاية ديسمبر 2018

وكالات:قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «اليونسكو»، أودري أزولاي، إنها تلقت الجمعة الإبلاغ الرسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2018، وفقاً للقرار الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بهذا الشأن.وأكدت المديرة العا

وكالات:



قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «اليونسكو»، أودري أزولاي، إنها تلقت الجمعة الإبلاغ الرسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2018، وفقاً للقرار الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بهذا الشأن.





وأكدت المديرة العامة، في بيان: «إنني أشعر بأسف عميق لذلك، اقتناعاً بأنه يمكن للدول من داخل اليونسكو، وليس من خارجها، العمل على أفضل وجه للمساهمة في حل النزاعات المتعلقة في مجالات اختصاص المنظمة».