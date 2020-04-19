اليونسكو تدعم حملة للسياحة والآثار بعنوان «اكتشف مصر من بيتك»

قالت إنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المستجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج الي الثقافة.

دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#.

وأوضحت المنظمة في تغريدة نشرتها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ذلك يتيح عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما أشادت منظمة اليونسكو في تغريدتها بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ علي صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المستجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج الي الثقافة.