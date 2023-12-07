اليونان وتركيا تتفقان على علاقات أكثر دفئا بعد سنوات من التوترات

اتفقت اليونان وتركيا على إقامة علاقات أكثر دفئا وتوسيع العلاقات في مجالي السياحة والثقافة، سعيا لطي صفحة سنوات من التوترات بين حلفاء الناتو بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص.

,بحسب وكالة بلومبرج قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور أثينا للمرة الأولى منذ ست سنوات: في الأشهر الأخيرة كنا نسير على طريق أكثر هدوءا، وأن الخلافات بين البلدين لا ينبغي أن تؤدي تلقائيا إلى الأزمات.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه يعتزم زيارة تركيا الربيع المقبل كجزء من اتفاق بين الزعيمين لزيادة الاتصالات.

وأعرب أردوغان عن رغبته في تعزيز العلاقات في قطاعي السياحة والثقافة، مشددا أيضا على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: رغم أنه من الممكن أن تكون هناك خلافات حتى بين شقيقين، فمن الطبيعي جدًا أن تكون هناك خلافات بين جارين، الشيء الرئيسي هو أن يكون لديك الإرادة لحل هذه المشاكل.

علاقات أكثر دفئا بين اليونان وتركيا

ويلتزم الزعيمان بإصلاح الخلاف الذي دفع بلديهما إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية قبل ثلاث سنوات، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط حيث لا تزال النزاعات تهدد الاستقرار الجيوسياسي.

وقرر ميتسوتاكيس وأردوغان استئناف عمل مجلس التعاون رفيع المستوى، الذي يضم سلسلة من التجمعات الوزارية، على هامش قمة الناتو في يوليو. التقيا مرة أخرى في سبتمبر في نيويورك. وبدأ المجلس أعماله في عام 2010 وكانت آخر دورة له في عام 2016.

واتفق الزعيمان على أن قيمة التجارة الثنائية يمكن أن تصل إلى 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) في غضون خمس سنوات.

ووقع البلدان إعلان صداقة، رغم أنه غير ملزم قانونا، إلا أنه يعتبر ذا أهمية سياسية في الحفاظ على العلاقات الجيدة. ويتضمن الإعلان الالتزام بالامتناع عن أي قول أو تصرف يخرج عن إطاره.

كما شهد الاجتماع إعلان قرار يوناني بتسهيل زيارة المواطنين الأتراك لبعض جزر بحر إيجه بتأشيرة مؤقتة. ومن شأن هذه المبادرة، التي من شأنها إحياء إجراء سابق، أن تعزز قطاع السياحة في الجزر اليونانية وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إعادة توحيد جزيرة قبرص

وخلال الزيارة، وقعت وكالات ائتمان التصدير في البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الضمانات وإعادة التأمين للشركات اليونانية والتركية العاملة في الخارج.

وتشمل التوترات طويلة الأمد بين البلدين قضية قبرص، التي تم تقسيمها فعلياً في عام 1963 عندما اندلع القتال بين المجموعتين الرئيسيتين: القبارصة اليونانيون والقبارصة الناطقون باللغة التركية. وتم تقسيمها بالكامل في عام 1974 بعد تدخل تركيا، واستولت على الثلث الشمالي من الجزيرة وقالت إنها تعتزم حماية الأقلية القبارصة الأتراك في أعقاب انقلاب دعمته أثينا من قبل أنصار الاتحاد مع اليونان.

وتؤيد اليونان وقبرص موقف الأمم المتحدة الداعي إلى إعادة توحيد الجزيرة على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين. وتؤيد تركيا حل الدولتين.

ويلقي النزاع القبرصي بثقله في وقت تهدد فيه حرب روسيا في أوكرانيا أمن الطاقة في المنطقة. وسيسمح التقدم بتصدير النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الأسواق التركية وأوروبا عبر خط أنابيب من الجزيرة إلى تركيا.

وفيما يتعلق بمسألة الحدود البحرية بين البلدين، تصر اليونان على تطبيق القانون الدولي للبحار ومستعدة لرفع القضية إلى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر. وقد دفع الخلاف الدولتين العضوين في الناتو إلى حافة المواجهة العسكرية في عام 2020.

وقال ميتسوتاكيس: “المرحلة التالية من الحوار السياسي، عندما تنضج الظروف، يمكن أن تكون النهج المتبع لترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط”.